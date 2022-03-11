Скоро будем освобождать города, – Вениславский об успехах ВСУ

24 февраля 2022 года жизнь всех украинцев резко изменило циничное нападение России. Враг встретил в Украине яростное сопротивление как от военных, так и от обычных людей. И, похоже, Украина окончательно перехватила инициативу.

Народный депутат, член комитета ВР по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский рассказал об успехах Вооруженных Сил Украины.

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Ситуация на фронте

Журналисты поинтересовались у народного избранника, как обстоят дела вокруг Киева, Мариуполя, Харькова, Запорожья, Чернигова, а также Херсонщины и Сумщины. Федор Вениславский заявил, что ВСУ и другие составляющие сектора безопасности по всем направлениям надежно держат оборону. Российских захватчиков отодвигают от тех рубежей, к которым они подходят. Это касается очень многих направлений.

Народный избранник подчеркнул, что в целом на фронте защитники Украины контролируют ситуацию, так что кардинальных изменений (в сторону ухудшения ситуации) точно нет. Напротив, есть определенные победы, ведь ВСУ начали идти в контрнаступление, освобождают населенные пункты. Интересно, что Федор Вениславский обмолвился в эфире, сказав вместо населенных пунктов города.

Оговорился, значит скоро будем освобождать и города,

– добавил Вениславский.

Оккупанты все еще стремятся оцепить город Киев, однако украинские сухопутные войска, которые сейчас управляют обороной столицы, построили очень мощные линии обороны. Так что в Украине четко понимают все намерения российских захватчиков.

Вениславский также поблагодарил украинских разведчиков, поскольку они предоставляют оперативную информацию 24/7 . Поэтому в Украине ясно понимают все намерения и замыслы российских захватчиков. На все вызовы правильно реагируют ВСУ, в том числе благодаря данным разведки.

Относительно данных от разведки о необходимости переходить к наступательным мерам член комитета ВР по нацбезопасности и обороне сказал следующее: "Разведчики нам дают ту информацию, которая позволяет использовать все предусмотренные возможности для того, чтобы одерживать победы на всех фронтах. В том числе и в таком аспекте ." Вениславский подчеркнул, что они прекрасно понимают все аспекты обороны и моральное положение в рядах армии врага.

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