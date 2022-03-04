Скоро придет оружие, предоставим всем, – Арестович

Советник Офиса Президента Алексей Арестович 4 марта рассказал, что на каждую должность офицера обороны Вооруженных сил 2 – 4 претендента. Главная проблема – вооружение.

Украинцы – сильная нация. Сейчас желающих воевать в 4 раза больше чем возможности дать им воевать. Но это временно.

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В Украину едет оружие

Пока к нам едет оружие, но это займет некоторое время.

Надо подождать, скоро придет оружие, поступит всем. Мы получим мощный ресурс, который мы направим на врага,

– сообщил Арестович.

Он добавил, что еще 2 – 3 дня они могут продвигаться на южном направлении, но потом мы их приласкаем и успокоим, не волнуйтесь.

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