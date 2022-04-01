Эволюция неудачников

Март – через две – три недели все закончится! Санкции снимут через месяц! У страны – большой потенциал! М*скали находятся здесь.

Интересное Кремль срочно ищет поддержки, но находит лишь презрение

Апрель – через несколько месяцев все закончится! Санкции нам не страшны! Памперсы делаем из мха, а прокладки – из мха и полиэтиленовых пакетов.



Россия сама подготовила себе место на помойке истории / Фото из твиттера Vitauskas

С такой динамикой за несколько месяцев весь Мордор окажется там, где ему место, – на гнойной свалке истории среди мха и бересты. В лаптях и полиэтиленовых пакетах.

Актуально – в Британии убеждены, что планам Путина в Украине не суждено сбыться: смотрите видео