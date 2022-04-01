Еволюція невдах

Березень – через два – три тижні все завершиться! Санкції знімуть через місяць! В країни – великий потенціал! М*скалі перебувають тут.

Цікаве Кремль терміново шукає підтримки, але знаходить лише презирство

Квітень – за кілька місяців все завершиться! Санкції нам не страшні! Памперси робимо з моху, а прокладки – з моху та поліетиленових пакетів.



Росія сама підготувала собі місце на смітнику історії / Фото з твітера Vitauskas

Із такою динамікою за кілька місяців увесь Мордор опиниться там, де йому місце, – на гнійному смітнику історії серед моху та берести. В лаптях і поліетиленових пакетах.

Актуально – у Британії переконані, що планам Путіна в Україні не судилося справдитися: дивіться відео