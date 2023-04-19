Танцы священника попали в тренды Тиктока. В комментариях пользователи поделились на два лагеря – одни восхищались мужчиной, другие – критиковали и называли "безбожником".
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Священник оказался байкером
Церковь, на фоне которой станцевал будто священник, сразу узнали. Это храм в селе Святопетровское Киевской области. Уже 20 лет в святыне правит отец Михаил.
Настоятелю храма показала видео регент хора после завершения пасхальной литургии. По словам отца Михаила, он сначала не узнал мужчину на видео, ведь в их храме нет такого священника. Впоследствии он догадался, что на видео был актер – Ашот "Сальвадор" Арушанов.
Танцы священника взорвали сеть: смотрите видео
Три года назад в церкви проводились съемки. Святыня походила на один из храмов Донецкой области, который был нужен по сценарию. Тамошнего батюшку тогда сыграл именно Ашот, а во время перерыва – снял видео.
В церкви, на фоне которой сняли видео, отреагировали достаточно спокойно. Отец Михаил заявил, что мужчина не осквернил чувство верующих. Более того, настоящий священнослужитель и сам готов так станцевать, когда российских захватчиков прогонят из Украины.
Трендовое видео видел и митрополит Епифаний. Он связался с церковью, чтобы узнать, что за батюшку танцевал на видео.
Я немного пошутил, что он перешел с МП в ВЦУ и танцует с радости,
– вспомнил отец Михаил.
Актер объясняет, что хотел сначала опубликовать танец, а затем отредактировать публикацию и все объяснить. Но Ашот не нашел такую функцию, а его личные комментарии с опровержением под видео уже не интересовали пользователей.
В мире "священник с плясками" - байкер и актер. Он организатор мотофестивалей "Тарасова гора".
Впоследствии Ашот опубликовал еще одно видео, в котором объяснил свои танцы на фоне церкви. Пользователи продолжали засыпать "священника-байкера" комплиментами, а некоторые даже разочаровались, что он не настоящий батюшка.
Актер-байкер объяснил свои танцы: смотрите видео
Тренд к Пасхе захватил Тикток
В канун Пасхи в сети появилось видео, в котором маленький мальчик советует украинцам заранее купить продукты на праздничный стол.
"Скоро уже будет Пасха, так что заказывайте мясо и колбасу, и сардельки, и курочку. Все то, что есть домашнее, заказывайте", – посоветовал юный фермер.
Тренд в Тиктоке создал маленький мальчик: смотрите видео
Видео буквально взорвало сеть, а известная группа Мюсли UA создала полноценный трек.
Песня Мюсли UA увлекла тренды Тиктока: смотрите видео