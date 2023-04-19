Танці священника потрапили у тренди Тіктока. У коментарях користувачі поділилися на два табори – одні захоплюватися чоловіком, інші – критикували й називали "безбожником".

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Священник виявився байкером

Церкву, на фоні якої станцював буцімто священник, відразу впізнали. Це храм у селі Святопетрівське, що у Київській області. Уже протягом 20 років у святині править отець Михайло.

Настоятелю храму показала відео регент хору після того, як завершилася великодня літургія. За словами отця Михайла, він спочатку не впізнав чоловіка на відео, адже у їхньому храмі немає такого священника. Згодом він здогадався, що на відео був актор – Ашот "Сальвадор" Арушанов.

Танці священника підірвали мережу: дивіться відео

Три роки тому у церкві проводили зйомки. Святиня була схожа на один із храмів Донеччини, який був потрібен за сценарієм. Тамтешнього батюшку тоді зіграв саме Ашот, а під час перерви – зняв відео.

У церкві, на фоні якої зняли відео, відреагували досить спокійно. Отець Михайло заявив, що чоловік не осквернив почуття вірян. Ба більше, справжній священнослужитель і сам готовий так станцювати, коли російських загарбників проженуть з України.

Трендове відео бачив і митрополит Епіфаній. Він зв'язався з церквою, аби дізнатися, що за батюшка танцював на відео.

Я трошки пожартував, що він перейшов з МП у ПЦУ та й танцює з радості,

– згадав отець Михайло.

Актор пояснює, що хотів спочатку опублікувати танець, а потім – відредагувати публікацію та все пояснити. Але Ашот не знайшов такої функції, а його особисті коментарі зі спростовуванням під відео вже не цікавили користувачів.

У миру "священник з танцями" – байкер і актор. Він організатор мотофестивалів "Тарасова гора".

Згодом Ашот опублікував ще одне відео, у якому все ж пояснив свої танці на фоні церкви. Користувачі продовжували засипати "священника-байкера" компліментами, а деякі – навіть розчарувалися, що він не справжній батюшка.

Актор-байкер пояснив свої танці: дивіться відео

Тренд до Великодня захопив Тікток

Напередодні Великодня у мережі з'явилося відео, у якому маленький хлопчик радить українцям заздалегідь купити продукти до святкового столу.

"Скоро вже буде Пасха, тож замовляйте м'ясо і ковбасу, і сардельки, і курочку. Все те, що є домашнє, замовляйте", – порадив юний фермер.

Тренд у Тіктоці створив маленький хлопчик: дивіться відео

Відео буквально підірвало мережу, а відомий гурт Мюслі UA створив повноцінний трек.

Пісня Мюслі UA захопила тренди Тіктока: дивіться відео