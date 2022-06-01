Бермудский треугольник в украинском море
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Оккупанты не оставляют попыток превратить Змеиный в свою военную базу посреди моря / Фото "Слово и дело"
Очевидно, что российские оккупанты решили основательно окопаться на острове и наращивают там свое присутствие.
Но вот вопрос: зачем это все "добро", которое они уже три недели свозят на остров? Оно обладает свойством самовоспламеняться? Что это? Рефлексии леммингов?
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