Бермудський трикутник в українському морі
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Окупанти не полишають спроб перетворити Зміїний на свою військову базу посеред моря / Фото "Слово і діло"
Очевидно, що російські окупанти вирішили ґрунтовно окопатися на острові й нарощують там свою присутність.
Але ось питання: навіщо це все "добро", яке вони вже три тижні звозять на острів? Воно має властивість самозайматися? Що це? Рефлексії лемінгів?
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