Бермудський трикутник в українському морі

Всього на острові розміщено 22 одиниці військової техніки, серед яких – три одиниці РСЗВ "Град", невстановлений комплекс радіоелектронної боротьби та інша техніка. В акваторії поблизу Зміїного регулярно курсують чотири катери БК-10 і два легкомоторні катери.

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Окупанти не полишають спроб перетворити Зміїний на свою військову базу посеред моря / Фото "Слово і діло"

Очевидно, що російські окупанти вирішили ґрунтовно окопатися на острові й нарощують там свою присутність.

Але ось питання: навіщо це все "добро", яке вони вже три тижні звозять на острів? Воно має властивість самозайматися? Що це? Рефлексії лемінгів?

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