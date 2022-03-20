В совещании также приняла участие первая вице-премьер-министр министр экономики Юлия Свириденко. Речь шла о ключевых направлениях работы с иностранной гумпомощью.

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Скорость и качественная логистика сегодня решают все. Потому что время слишком важно. Оптимизация позволит оперативнее пересылать помощь туда, где она нужна больше всего. А также нарастить резервы,

– заявил Ермак.

В Офисе Президента говорят, что во время совещания определили приоритеты в гуманитарной помощи Украине. Также согласовали пути обеспечения ее непрерывного поступления, чтобы сформировать необходимые резервы.

За последние 2 недели Украина получила из-за рубежа и распределила по регионам 89 тысяч тонн гуманитарных грузов.

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