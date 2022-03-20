У нараді також взяла участь перша віцепрем'єр-міністерка міністерка економіки Юлія Свириденко. Мовилося про ключові напрямки роботи з іноземною гумдопомогою.

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Швидкість та якісна логістика сьогодні вирішують все. Бо час надто важливий. Оптимізація дозволить оперативніше пересилати допомогу туди, де вона потрібна найбільше. А також наростити резерви,

– заявив Єрмак.

У Офісі Президента кажуть, що під час наради визначили пріоритети в гуманітарній допомозі Україні. Також узгодили шляхи забезпечення її безперервного надходження, щоб сформувати необхідні резерви.

За останні 2 тижні Україна отримала з-за кордону та розподілила по регіонах 89 тисяч тонн гуманітарних вантажів.

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