Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.
Смотрите также Трамп номинировал на должность посла США во Франции своего свата, который имел судимость – The Hill
Скотта Бессента утвердили на должности главы Минфина США
Большинство членов Сената Соединенных Штатов поддержали выдвижение президентом Дональдом Трампом кандидатуры Скотта Бессента на должность министра финансов и, таким образом, на ведущую роль в управлении экономической, фискальной и санкционной политикой страны.
Указывается, что Сенат проголосовал 68 против 29 за подтверждение Скотта Бессента на этой должности.
Добавим, что когда Трамп назвал Бессента своим кандидатом на должность министра финансов в ноябре, он рекламировал его как "сильного сторонника программы America First Agenda (Повестка дня "Америка прежде всего" – 24 Канал)". Тогда Трамп сказал, что Бессент "начнет новый Золотой век для Соединенных Штатов, когда мы укрепим нашу позицию", как ведущая экономика мира, центр инноваций и предпринимательства, пункт назначения капитала, одновременно всегда и беспрекословно сохраняя доллар США как Резервную валюту мира.
Что известно о Скотте Бессенте
- Скотт Бессент родился в Южной Каролине, окончил Йельский университет и начал свою карьеру в Brown Brothers Harriman, одной из старейших инвестиционных компаний в США.
- В 1990-х годах Бессент работал на Джорджа Сороса, одного из крупнейших спонсоров Демократической партии.
- В 2011 году Бессент Сорос нанял его на должность главного инвестиционного директора его фонда Soros Fund Management.
- Через четыре года Бессент основал свой собственный фонд Key Square Capital Management.
- Он также преподавал экономическую историю в Йельском университете, был членом Совета по международным отношениям и попечителем Института Рокфеллера.
- Во время предвыборной кампании был экономическим советником Трампа, главным сборщиком средств и донором.
- В ноябре 2024 года избранный президент Трамп объявил о намерении выдвинуть Бессента на должность министра финансов США в своей второй администрации.