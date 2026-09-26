Кремль сталкивается с большими трудностями: почему новая мобилизация в России станет проблемой

Россия продолжает искать способы пополнять армию для затяжной войны против Украины, однако возможности Кремля уже существенно отличаются от тех, которые Москва имела в начале полномасштабного вторжения. Новые кампании по вербовке людей все в большей степени зависят не только от наличия человеческих ресурсов, но и от состояния российской экономики.

Профессор международной политики в Университетском колледже Дублина и Институте Клинтона Скотт Лукас в эфире 24 Канала объяснил, почему даже частичная мобилизация сейчас может стать для Кремля гораздо более сложным решением, чем в 2022 году. Российским властям приходится искать новые источники пополнения войск в условиях, когда прежние механизмы уже не дают такого результата.

Кремлю становится все труднее находить людей для войны

Российские власти пытаются усилить скрытые способы пополнения армии, активнее вербуя студентов и запуская новые рекламные кампании. Однако возможности такого набора сокращаются вместе с ресурсами, которые Кремль может тратить на привлечение людей к войне.

Если Путин прикажет провести частичную мобилизацию, возникает вопрос: откуда возьмутся эти люди? Даже частичная мобилизация требует огромных финансовых затрат,

– пояснил Лукас.

В 2022 году Россия могла предлагать большие выплаты за участие в боевых действиях и массово привлекать людей из колоний.

Обратите внимание! Скотт Лукас считает, что сейчас в Вашингтоне соперничают различные подходы к завершению войны: от более жесткого давления на Россию до попыток увязать прекращение огня с будущими экономическими соглашениями. В то же время для Кремля продолжение войны становится все более дорогостоящим из-за проблем в экономике, истощения людских ресурсов и сложностей с возможной новой мобилизацией.

Теперь финансовые возможности государства стали более ограниченными, а значительная часть доступных ресурсов среди заключенных уже была использована.

Для Кремля это непростое решение. Нельзя просто открыть краны и привлечь всех этих людей,

– подчеркнул профессор международной политики.

Предыдущая частичная мобилизация также показала побочные последствия для самой России: осенью 2022 года сотни тысяч людей уехали из страны. После нескольких лет экономики военного времени повторение такого сценария может создать для Кремля гораздо больше проблем, чем в начале полномасштабного вторжения.

Скотт Лукас объяснил проблемы Кремля с пополнением армии: смотрите видео