Скрепопитеки из палаты номер 6: Путин назвал Россию отдельной цивилизации – сеть ответила

Владимир Путин снова "начал фонтанировать идеями". На этот раз он развеселил сеть заявлением о том, что Россия – это не просто страна, а совершенно отдельная цивилизация.

Россия – "цивилизация": заявление Путина

Интервью Путина, в котором он назвал Россию отдельной цивилизацией, показали в эфире пропагандистского канала "Россия 1" 17 мая 2020 года, сообщает 24 канал , хотя записывали его еще в сентябре 2019.

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Россия – это не просто страна. Это на самом деле отдельная цивилизация: многонациональная страна с большим количеством традиций, культур, вероисповеданий,

– заявил Путин.

Ну а для того, чтобы эту цивилизацию сохранить, нужно стране сосредоточиться на развитии высоких технологий – в частности, искусственного интеллекта (предполагаем, именно он заменит Путина на посту президента) и генетики (вероятно, чтобы найти лекарство против старости – старости Путина, конечно).

"Пещерная цивилизация": реакции пользователей соцсетей

Украинский политолог Алексей Голобуцкий отреагировал так: "И не поспоришь ведь! Действительно – отдельная от людей цивилизация, отдельная мораль, отдельные нормы поведения... Хорошо бы еще отдельная планета для этой отдельной цивилизации была ".

Российский оппозиционный журналист Саша Сотник высказался несколько короче: " Скрепопитеки – отдельная популяция пещерной цивилизации".

"Путин, сидя в бункере, очевидно подхватил какой-то специфический бункерный синдром , какую-то особую форму клаустрофобии, и снова начал фонтанировать различными идеями", – пишет блогер Эль Мюрид.