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Скрєпопітеки із палати номер 6: Путін назвав Росію окремою цивілізацію – мережа відповіла

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Путін назвав Росію окремою цивілізацію: реакція соцмереж
Догрався: Путін назвав Росію "окремою цивілізацією" / Колаж 24 каналу

Володимир Путін знову "почав фонтанувати ідеями". Цього разу він розвеселив мережу заявою про те, що Росія – це не просто країна, а цілком окрема цивілізація.

Росія – "цивілізація": заява Путіна

Інтерв'ю Путіна, у якому він назвав Росію окремою цивілізацією, показали в ефірі пропагандистського каналу "Россия 1" 17 травня 2020 року, повідомляє 24 канал, хоча записували його ще у вересні 2019.

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Росія – це не просто країна. Це насправді окрема цивілізація: багатонаціональна країна з великою кількістю традицій, культур, віросповідань,
– заявив Путін. 

Ну а для того, щоб цю цивілізацію зберегти, потрібно країні зосередитися на розвитку високих технологій – зокрема, штучного інтелекту (припускаємо, саме він замінить Путіна на посту президента) та генетики (ймовірно, аби віднайти ліки проти старості – старості Путіна, звісно).

"Печерна цивілізація": реакції користувачів соцмереж

  • Український політолог Олексій Голобуцький відреагував так: "І не посперечаєшся адже! Дійсно – окрема від людей цивілізація, окрема мораль, окремі норми поведінки... Добре б ще окрема планета для цієї окремої цивілізації була".
  • Російський опозиційний журналіст Саша Сотник висловився дещо коротше: "Скрєпопітеки – окрема популяція печерної цивілізації".
  • "Путін, сидячи в бункері, очевидно підхопив якийсь специфічний бункерний синдром, якусь особливу форму клаустрофобії, і знову почав фонтанувати різними ідеями", – пише блогер Ель Мюрид.

Ось ще кілька типових зразків реакцій людей на заяву Путіна: скриншоти коментарів із соцмереж

 

 

Автор: Олесь Друкач
Теги: Меми Курйозні новини Володимир Путін Новини Росії
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