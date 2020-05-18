Скрєпопітеки із палати номер 6: Путін назвав Росію окремою цивілізацію – мережа відповіла

Володимир Путін знову "почав фонтанувати ідеями". Цього разу він розвеселив мережу заявою про те, що Росія – це не просто країна, а цілком окрема цивілізація.

Росія – "цивілізація": заява Путіна

Інтерв'ю Путіна, у якому він назвав Росію окремою цивілізацією, показали в ефірі пропагандистського каналу "Россия 1" 17 травня 2020 року, повідомляє 24 канал, хоча записували його ще у вересні 2019.

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Росія – це не просто країна. Це насправді окрема цивілізація: багатонаціональна країна з великою кількістю традицій, культур, віросповідань,

– заявив Путін.

Ну а для того, щоб цю цивілізацію зберегти, потрібно країні зосередитися на розвитку високих технологій – зокрема, штучного інтелекту (припускаємо, саме він замінить Путіна на посту президента) та генетики (ймовірно, аби віднайти ліки проти старості – старості Путіна, звісно).

"Печерна цивілізація": реакції користувачів соцмереж

Український політолог Олексій Голобуцький відреагував так: "І не посперечаєшся адже! Дійсно – окрема від людей цивілізація, окрема мораль, окремі норми поведінки... Добре б ще окрема планета для цієї окремої цивілізації була".

Російський опозиційний журналіст Саша Сотник висловився дещо коротше: "Скрєпопітеки – окрема популяція печерної цивілізації".

"Путін, сидячи в бункері, очевидно підхопив якийсь специфічний бункерний синдром, якусь особливу форму клаустрофобії, і знову почав фонтанувати різними ідеями", – пише блогер Ель Мюрид.

Ось ще кілька типових зразків реакцій людей на заяву Путіна: скриншоти коментарів із соцмереж