Скрипка имеет маркировку, которая, вероятно, доказывает ценность музыкального инструмента. Изъяв скрипку, таможенники направили ее на экспертизу.

Смотрите также Несколько человек пытались купить должности глав трех таможен на Западе Украины

В чем ценность скрипки

Музыкальный инструмент маркирован "Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1713" и является старинным, поэтому, вероятно, может представлять историческую ценность.

Черновицкий пограничный отряд уточняет, что событие произошло во вторник, 9 июля. Жительница города Черновцы 1976 года рождения на собственном автомобиле пыталась выехать в Румынию через пункт пропуска Порубное.

На границе с Румынией из багажника автомобиля изъяли скрипку Страдивари / Фото: ГПСУ