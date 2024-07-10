Скрипка має маркування, яке, ймовірно, доводить цінність музичного інструменту. Вилучивши скрипку, митники направили її на експертизу.

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У чому цінність скрипки

Музичний інструмент маркований "Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1713" і є старовинним, тож, ймовірно, може становити історичну цінність.

Чернівецький прикордонний загін уточнює, що подія сталася у вівторок, 9 липня. Мешканка міста Чернівці 1976 року народження на власному автомобілі намагалася виїхати до Румунії через пункт пропуску Порубне.

На кордоні з Румунією з багажника автомобіля вилучили скрипку Страдіварі / Фото: ДПСУ