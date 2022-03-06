Российские оккупанты боятся признавать безумные потери, которые им нанесли украинские герои. Поскольку ряды вражеского "пушечного мяса" существенно проредились, в армию хотят набрать новых солдат.

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Скрытая мобилизация

Как стало известно Генштабу ВСУ, в Краснодарском крае оккупанты начали скрытую мобилизацию. Причина – невероятные потери врага в результате нападения на Украину.

Начало мобилизации сопровождается пропагандой о "зверствах неофашистов и необходимости уничтожения фашизма". Что ж, жизнь не учит оккупантов абсолютно ничему, поэтому стоит ожидать новую волну "заблудившихся" российских захватчиков в бедной экипировке и на сухпайках 2015 года.

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