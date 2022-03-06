Російські окупанти бояться визнавати шалені втрати, яких їм завдали українські герої. Оскільки ряди ворожого "гарматного м'яса" суттєво прорідилися, в армію хочуть набрати нових солдатів.

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Прихована мобілізація

Як стало відомо Генштабу ЗСУ, у Краснодарському краї окупанти почали приховану мобілізацію. Причина – неймовірні втрати ворога внаслідок нападу на Україну.

Початок мобілізації супроводжується пропагандою про "звірства неофашистів та необхідність знищення фашизму". Що ж, життя не навчає окупантів абсолютно нічому, тому варто очікувати нову хвилю "заблукалих" російських загарбників у бідному екіпіруванні та сухпайками 2015 року.

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