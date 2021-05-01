Пожары, которые в прошлом году вспыхнули в Калифорнии, были преднамеренным поджогом. Его совершил мужчина, вероятно, чтобы скрыть убийство собственной жены.

Такую информацию обнародовал 28 апреля на пресс конференции шериф округа Солано Тома Феррара.

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Что известно о предполагаемом виновника

Одна из крупнейших пожаров в истории штата Калифорния устроили специально, чтобы скрыть убийство женщины. Шериф сообщил, что тело 32-летней Присцилы Кастро нашли в месте, с которого предположительно началось возгорание. Кроме того, во время пожара в 2020 году погибло 2 мужчин, которые находились в своих домах.

Через месяц после трагедии в убийстве женщины обвинили ее мужа – Вакавиля Виктора Серритено. Его арестовали. Следствие расследовало дело.

На основе тщательного 8-месячного расследования мы считаем, что Серритено намеренно устроил пожар, пытаясь скрыть это преступление,

– сообщил шериф.

Шериф округа заявил, что мужчине предъявили новые обвинения – умышленный поджог во время чрезвычайной ситуации.

Коротко о пожаре в Калифорнии

В августе – сентябре 2020 года в США вспыхнули масштабные лесные пожары.

Тогда пожара были в 9 штатах, но больше всего пострадали Калифорния и Орегона.

В октябре 2020 года площадь возгораний составила почти 2 миллиона гектаров.

Погибли по меньшей мере 34 человека, однако десятки человек считались пропавшими безвести. Тысячи домов разрушены пожарами.

Сообщалось, что дым от пожаров в США достиг Европы.

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