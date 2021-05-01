Пожежі, які торік спалахнули в Каліфорнії, були навмисним підпалом. Його здійснив чоловік, ймовірно, щоб приховати вбивство власної дружини.

Таку інформацію оприлюднив 28 квітня на пресконференції шериф округу Солано Тома Феррара.

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Що відомо про ймовірного винуватця

Одну з найбільших пожеж в історії штату Каліфорнія створили навмисно, щоб приховати вбивство жінки. Шериф повідомив, що тіло 32-річної Прісцили Кастро знайшли в місці, з якого ймовірно почалося займання. Окрім того, під час пожежі у 2020 році загинуло 2 чоловіків, які знаходились у своїх будинках.

За місяць після трагедії у вбивстві жінки звинуватили її чоловіка – Вакавіля Віктора Серрітено. Його заарештували. Слідство розслідувало справу.

На основі ретельного 8-місячного розслідування ми вважаємо, що Серрітено навмисно влаштував пожежу, намагаючись приховати цей злочин,

— повідомив шериф.

Шериф округу заявив, що чоловіку висунули нові звинувачення – навмисний підпал під час надзвичайної ситуації.

Коротко про пожежу в Каліфорнії

У серпні – вересні 2020 року в США спалахнули масштабні лісові пожежі.

Тоді пожежі були в 9 штатах, та найбільше постраждали Каліфорнія та Орегона.

У жовтні 2020 року площа займань становила майже 2 мільйони гектарів.

Загинуло щонайменше 34 людини, однак десятки осіб вважались зниклими безвісти.Тисячі будинків зруйновані пожежами.

Повідомляли, що дим від пожеж у США досяг Європи.

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