Дим від пожеж у США досяг Європи
Західне узбережжі Сполучених Штатах ще у середині серпня охопили масштабні пожежі. Дим від вогню вже досяг Північної Європи.
За інформацією служби моніторингу ЄС, дим від пожеж у США пройшов 8 000 кілометрів, повідомляє АР.
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Він сягнув Великої Британії та інших частин Північної Європи.
Зазначається, що внаслідок пожеж в Америці в атмосферу потрапило понад 30 мільйонів тонн вуглецю.
Масштаб і сила цих пожеж набагато вища, ніж будь-якої пожежі за останні 18 років, протягом яких ми проводимо наш моніторинг,
– повідомили у службі моніторингу атмосфери.
За словами старшого наукового співробітника та експерта з питань пожеж Марка Паррінгтона, густота диму в повітрі була настільки високою, що перевищувала норму в понад сім разів.
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