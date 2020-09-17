Західне узбережжі Сполучених Штатах ще у середині серпня охопили масштабні пожежі. Дим від вогню вже досяг Північної Європи.

За інформацією служби моніторингу ЄС, дим від пожеж у США пройшов 8 000 кілометрів, повідомляє АР.

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Він сягнув Великої Британії та інших частин Північної Європи.

Зазначається, що внаслідок пожеж в Америці в атмосферу потрапило понад 30 мільйонів тонн вуглецю.

Масштаб і сила цих пожеж набагато вища, ніж будь-якої пожежі за останні 18 років, протягом яких ми проводимо наш моніторинг,

– повідомили у службі моніторингу атмосфери.

За словами старшого наукового співробітника та експерта з питань пожеж Марка Паррінгтона, густота диму в повітрі була настільки високою, що перевищувала норму в понад сім разів.

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