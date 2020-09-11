Масштабні пожежі в США 2020: все, що відомо – причини та карта
Від середини серпня на Заході США вирують масштабні лісові пожежі. Осередок вогню зосереджений у Каліфорнії. Крім цього, горять штати Орегон і Вашингтон. Станом на 11 вересня внаслідок пожеж загинули щонайменше 23 людини.
Пожежі у Каліфорнії: що відомо
Із 15 серпня в Каліфорнії зафіксували понад тисячу пожеж. Вогонь охопив близько 8 тисяч квадратних кілометрів, інформує 24 канал.
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Понад 14 тисяч пожежників борються із стихією у штаті. За даними Національного міжвідомчого пожежного центру, більш як 1,375 мільйона гектарів лісів вогонь знищив. Загалом пожежі зруйнували близько 1400 будинків.
Зі штату людей евакуювували гелікоптером. Жителі міст Сан-Франциско, Беркланд та Окленд спостерігали червоне небо. Таке видовище виникло через пил і попіл від пожеж, який вітер підняв у повітря.
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом запровадив у п'ятьох округах режим надзвичайної ситуації.
Причини пожеж
- Пожежі виникли через спеку та сильний вітер, що сприяв поширенню вогню.
- Також ліси й чагарники горять на крутих нерівних схилах, куди пожежні машини не можуть дістатись.
- Деякі пожежі спричинили удари блискавок
Яка ситуація в інших штатах
Пожежі вирують у штаті Орегон. Більше ніж пів мільйона людей змушені покинути своє помешкання. Штати Невада та Аризона потрапили до червоного рівня небезпеки. Ймовірно, найближчим часом жителів регіонів евакуюють.
Пожежі вирують також в Юті, Айдахо і Колорадо.
Масштабні пожежі на Заході США / Фото з твітера:
Осередок пожеж у США, штат Каліфорнія: