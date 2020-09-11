Від середини серпня на Заході США вирують масштабні лісові пожежі. Осередок вогню зосереджений у Каліфорнії. Крім цього, горять штати Орегон і Вашингтон. Станом на 11 вересня внаслідок пожеж загинули щонайменше 23 людини.

Пожежі у Каліфорнії: що відомо

Із 15 серпня в Каліфорнії зафіксували понад тисячу пожеж. Вогонь охопив близько 8 тисяч квадратних кілометрів, інформує 24 канал.

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Понад 14 тисяч пожежників борються із стихією у штаті. За даними Національного міжвідомчого пожежного центру, більш як 1,375 мільйона гектарів лісів вогонь знищив. Загалом пожежі зруйнували близько 1400 будинків.

Зі штату людей евакуювували гелікоптером. Жителі міст Сан-Франциско, Беркланд та Окленд спостерігали червоне небо. Таке видовище виникло через пил і попіл від пожеж, який вітер підняв у повітря.

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом запровадив у п'ятьох округах режим надзвичайної ситуації.

In pictures: Winds and searing temperatures are fueling unprecedented numbers of fires that have forced rescues and evacuations in California pic.twitter.com/Hl6LrpSz05 — TRT World Now (@TRTWorldNow) September 9, 2020

Red sky, like Mars... This is an unaltered video of the current fires in Mendocino County, California pic.twitter.com/GE6GOC5jG8 — TheSpaceAcademy.org (@ThespaceAcad) September 9, 2020

️ Firefighters battled grass fires in southern Oregon, as wildfires continue to plague the west coast of the United States.



Wildfires Rage in California and Other Western US States https://t.co/sH7kHPAdBt pic.twitter.com/VjMIOR7lTG — The Voice of America (@VOANews) September 9, 2020

Причини пожеж

Пожежі виникли через спеку та сильний вітер, що сприяв поширенню вогню.

Також ліси й чагарники горять на крутих нерівних схилах, куди пожежні машини не можуть дістатись.

Деякі пожежі спричинили удари блискавок

Яка ситуація в інших штатах

Пожежі вирують у штаті Орегон. Більше ніж пів мільйона людей змушені покинути своє помешкання. Штати Невада та Аризона потрапили до червоного рівня небезпеки. Ймовірно, найближчим часом жителів регіонів евакуюють.

Пожежі вирують також в Юті, Айдахо і Колорадо.

Масштабні пожежі на Заході США / Фото з твітера:

Осередок пожеж у США, штат Каліфорнія: