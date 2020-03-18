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      Sky Up приостанавливает полеты внутри Украины: как вернуть деньги

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      Авиакомпания Sky Up прекращает выполнять внутриукраинские рейсы в период между 20 и 28 марта 2020 года. К такому шагу компания прибегла из-за решения Кабинета Министров Украины об ограничении передвижения в пределах Украины.

      Это решение принято для предотвращения распространения коронавируса, объясняет компания Sky Up в своем Фейсбуке.

      Важно Нерегулярные рейсы из ряда стран таки будут летать в Украину: список

      В то же время авиакомпания обещает, что вернет деньги за все билеты на рейсы внутри страны в указанный период. Для этого необходимо:

      • если билет куплен на сайте авиакомпании – направить запрос на электронную почту [email protected];
      • если билет куплен через агентскую сеть авиакомпании – обратиться по месту бронирования.

      коронавірус, карантин, обмеження
      Какие ограничения действуют в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Кабинет Министров Украины SkyUp авиация
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