Sky Up приостанавливает полеты внутри Украины: как вернуть деньги
Авиакомпания Sky Up прекращает выполнять внутриукраинские рейсы в период между 20 и 28 марта 2020 года. К такому шагу компания прибегла из-за решения Кабинета Министров Украины об ограничении передвижения в пределах Украины.
Это решение принято для предотвращения распространения коронавируса, объясняет компания Sky Up в своем Фейсбуке.
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В то же время авиакомпания обещает, что вернет деньги за все билеты на рейсы внутри страны в указанный период. Для этого необходимо:
- если билет куплен на сайте авиакомпании – направить запрос на электронную почту [email protected];
- если билет куплен через агентскую сеть авиакомпании – обратиться по месту бронирования.
Какие ограничения действуют в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала
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