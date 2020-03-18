Sky Up приостанавливает полеты внутри Украины: как вернуть деньги

Авиакомпания Sky Up прекращает выполнять внутриукраинские рейсы в период между 20 и 28 марта 2020 года. К такому шагу компания прибегла из-за решения Кабинета Министров Украины об ограничении передвижения в пределах Украины.

Это решение принято для предотвращения распространения коронавируса, объясняет компания Sky Up в своем Фейсбуке.

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В то же время авиакомпания обещает, что вернет деньги за все билеты на рейсы внутри страны в указанный период. Для этого необходимо:

если билет куплен на сайте авиакомпании – направить запрос на электронную почту [email protected];

если билет куплен через агентскую сеть авиакомпании – обратиться по месту бронирования.



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