Sky Up призупиняє польоти всередині України: як повернути гроші
Авіакомпанія Sky Up припиняє виконувати внутрішньоукраїнські рейси у період між 20 і 28 березня 2020 року. До такого кроку компанія вдалася через рішення Кабінету Міністрів України про обмеження пересування у межах України.
Це рішення ухвалене для запобігання поширенню коронавірусу, пояснює компанія Sky Up у своєму фейсбуці.
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Водночас авіакомпанія обіцяє, що поверне гроші за усі квитки на рейси всередині країни у зазначений період. Для цього необхідно:
- якщо квиток куплений на сайті авіакомпанії – направити запит на електронну пошту [email protected];
- якщо квиток куплений через агентську мережу авіакомпанії – звернутися за місцем бронювання.
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