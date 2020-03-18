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      Sky Up призупиняє польоти всередині України: як повернути гроші

      - Читать новость на русском
      Sky Up тимчасово не здійснюватиме внутрішні рейси / skyup.aero/uk

      Авіакомпанія Sky Up припиняє виконувати внутрішньоукраїнські рейси у період між 20 і 28 березня 2020 року. До такого кроку компанія вдалася через рішення Кабінету Міністрів України про обмеження пересування у межах України.

      Це рішення ухвалене для запобігання поширенню коронавірусу, пояснює компанія Sky Up у своєму фейсбуці.

      Важливо Нерегулярні рейси з низки країн таки літатимуть в Україну: список

      Водночас авіакомпанія обіцяє, що поверне гроші за усі квитки на рейси всередині країни у зазначений період. Для цього необхідно:

      • якщо квиток куплений на сайті авіакомпанії – направити запит на електронну пошту [email protected];
      • якщо квиток куплений через агентську мережу авіакомпанії – звернутися за місцем бронювання.

      коронавірус, карантин, обмеження
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Кабінет Міністрів України SkyUp авіація
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