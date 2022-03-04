Skyscanner прекращает работу в РФ

Мировые компании убегают с российского рынка, который накрывает волна санкций Запада. Из-за вторжения в Украину с россиянами уже никто не хочет сотрудничать.

Никто не хочет иметь дело с оккупантом

Работу на российском рынке прекращает Skyscanner. Это система поиска информации о воздушных перевозках.

Кстати В ЕС могут ограничить влияние России и доступ к финансам в МВФ

Сервис позволяет пользователям просматривать информацию об авиарейсах по разным критериям. Теперь россияне потеряли еще и это.

Обратим внимание, что для российских самолетов уже закрыто европейское и североамериканское небо.

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