Skyscanner прекращает работу в РФ
4 марта 2022 , 19:09Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Санкции в РФ"
Мировые компании убегают с российского рынка, который накрывает волна санкций Запада. Из-за вторжения в Украину с россиянами уже никто не хочет сотрудничать.
Никто не хочет иметь дело с оккупантом
Работу на российском рынке прекращает Skyscanner. Это система поиска информации о воздушных перевозках.
Кстати В ЕС могут ограничить влияние России и доступ к финансам в МВФ
Сервис позволяет пользователям просматривать информацию об авиарейсах по разным критериям. Теперь россияне потеряли еще и это.
Обратим внимание, что для российских самолетов уже закрыто европейское и североамериканское небо.
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