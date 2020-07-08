SkyUp Airlines отменяет международные рейсы до 1 августа
Украинская авиакомпания SkyUp Airlines прекратила продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа. Исключение – рейсы из Киева в Тиран, что в Албании и Бургас в Болгарии.
Авіаперепізник полностью забрал с продажи рейсы в Бургас из Харькова, Запорожья и Львова в Барселону из Львова, Одессы, Харькова и Запорожья, из Ларнаки в Запорожье и Одессу, сообщает Lowcostavia.
Интересно Куда могут улететь украинцы в отпуск: список стран
Полностью отменены рейсы SkyUp в 2020 году
- Львов – Барселона;
- Одесса – Барселона;
- Харьков – Барселона;
- Запорожье – Барселона;
- Одесса – Ларнака;
- Запорожье – Ларнака;
- Львов – Бургас;
- Харьков – Бургас;
- Запорожье – Бургас.
Отметим, в начале июля SkyUp отменил три из восьми внутренних направлений. Однако авиакомпания в июле продолжит полеты на 5 маршрутах внутри Украины. Чартерные перелеты на курортные направления пока остаются без изменений.
SkyUp открывает новые услуги
Украинский лоукостер запускает ряд дополнительных услуг для удобства клиентов.
- во время заказа билета можно добавить к нему услугу питания;
- зарегистрировать своего домашнего любимца для совместного путешествия;
- купить билет частями;
- для пассажиров внутренних рейсов тестируется онлайн-регистрация, после чего эта услуга будет внедряться и для международных рейсов.
Важно Минздрав опубликовал список стран "красной" и "зеленой" зоны: что изменилось
Авиаперевозчик также намерен запустить собственный департамент наземного обслуживания рейсов в международном аэропорту "Борисполь".