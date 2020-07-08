Украинская авиакомпания SkyUp Airlines прекратила продажу авиабилетов на большинство международных направлений до 1 августа. Исключение – рейсы из Киева в Тиран, что в Албании и Бургас в Болгарии.

Авіаперепізник полностью забрал с продажи рейсы в Бургас из Харькова, Запорожья и Львова в Барселону из Львова, Одессы, Харькова и Запорожья, из Ларнаки в Запорожье и Одессу, сообщает Lowcostavia.

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Полностью отменены рейсы SkyUp в 2020 году

Львов – Барселона;

Одесса – Барселона;

Харьков – Барселона;

Запорожье – Барселона;

Одесса – Ларнака;

Запорожье – Ларнака;

Львов – Бургас;

Харьков – Бургас;

Запорожье – Бургас.

Отметим, в начале июля SkyUp отменил три из восьми внутренних направлений. Однако авиакомпания в июле продолжит полеты на 5 маршрутах внутри Украины. Чартерные перелеты на курортные направления пока остаются без изменений.

SkyUp открывает новые услуги

Украинский лоукостер запускает ряд дополнительных услуг для удобства клиентов.

во время заказа билета можно добавить к нему услугу питания;

зарегистрировать своего домашнего любимца для совместного путешествия;

купить билет частями;

для пассажиров внутренних рейсов тестируется онлайн-регистрация, после чего эта услуга будет внедряться и для международных рейсов.

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Авиаперевозчик также намерен запустить собственный департамент наземного обслуживания рейсов в международном аэропорту "Борисполь".