SkyUp Airlines скасовує міжнародні рейси до 1 серпня
Українська авіакомпанія SkyUp Airlines припинила продаж авіаквитків на більшість міжнародних напрямків до 1 серпня. Виняток – рейси з Києва в Тиран, що в Албанії та Бургас у Болгарії.
Авіаперепізник повністю забрав з продажу рейси в Бургас з Харкова, Запоріжжя та Львова, в Барселону зі Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя, з Ларнаки в Запоріжжя та Одесу, повідомляє Lowcostavia.
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Повністю скасовані рейси SkyUp у 2020 році
- Львів – Барселона;
- Одеса – Барселона;
- Харків – Барселона;
- Запоріжжя – Барселона;
- Одеса – Ларнака;
- Запоріжжя – Ларнака;
- Львів – Бургас;
- Харків – Бургас;
- Запоріжжя – Бургас.
Зазначимо, на початку липня SkyUp скасував три з восьми внутрішніх напрямків. Натомість авіакомпанія у липні продовжить польоти на 5 маршрутах всередині України. Ч
Чартерні перельоти на курортні напрямки наразі залишаються без змін.
SkyUp відкриває нові послуги
Український лоукостер запускає низку додаткових послуг для зручності клієнтів.
- під час замовлення квитка можна додати до нього послугу харчування;
- зареєструвати свого домашнього улюбленця для спільної подорожі;
- купити квиток частинами;
- для пасажирів внутрішніх рейсів тестується онлайн-реєстрація, після чого ця послуга буде впроваджуватися і для міжнародних рейсів.
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Авіаперевізник також має намір запустити власний департамент наземного обслуговування рейсів у міжнародному аеропорту "Бориспіль".