Українська авіакомпанія SkyUp Airlines припинила продаж авіаквитків на більшість міжнародних напрямків до 1 серпня. Виняток – рейси з Києва в Тиран, що в Албанії та Бургас у Болгарії.

Авіаперепізник повністю забрав з продажу рейси в Бургас з Харкова, Запоріжжя та Львова, в Барселону зі Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя, з Ларнаки в Запоріжжя та Одесу, повідомляє Lowcostavia.

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Повністю скасовані рейси SkyUp у 2020 році

Львів – Барселона;

Одеса – Барселона;

Харків – Барселона;

Запоріжжя – Барселона;

Одеса – Ларнака;

Запоріжжя – Ларнака;

Львів – Бургас;

Харків – Бургас;

Запоріжжя – Бургас.

Зазначимо, на початку липня SkyUp скасував три з восьми внутрішніх напрямків. Натомість авіакомпанія у липні продовжить польоти на 5 маршрутах всередині України. Ч

Чартерні перельоти на курортні напрямки наразі залишаються без змін.

SkyUp відкриває нові послуги

Український лоукостер запускає низку додаткових послуг для зручності клієнтів.

під час замовлення квитка можна додати до нього послугу харчування;

зареєструвати свого домашнього улюбленця для спільної подорожі;

купити квиток частинами;

для пасажирів внутрішніх рейсів тестується онлайн-реєстрація, після чого ця послуга буде впроваджуватися і для міжнародних рейсів.

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Авіаперевізник також має намір запустити власний департамент наземного обслуговування рейсів у міжнародному аеропорту "Бориспіль".