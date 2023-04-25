Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании. Все сотрудники были вывезены на территорию Египта совместными усилиями МИД Украины, Главного управления разведки (ГУР), Почетного консульства Украины в Судане, Посольства Украины в Египте и других зарубежных дипломатических представительств Украины.

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Как и куда эвакуировали сотрудников

Это была сложная многоэтапная операция под наблюдением кризисного центра авиакомпании и представителей государственных учреждений. Все время с начала боевых действий в Судане 15 апреля 2023 года представители авиакомпании находились с коллегами на связи, помогали обеспечивать пищей, водой и оказывали психологическую поддержку. Все сотрудники отдыхают и скоро вернутся домой,

– говорится в сообщении.

В каком состоянии самолеты, находящиеся в аэропорту Хартума

Пока продолжаются боевые действия, невозможно провести необходимую экспертизу и сделать выводы, отмечают в компании.

В компании сообщили, что по состоянию на сегодняшний день выполнение полетной программы для Sun Air остановлено.

В вопросах выполнения рейсов в ту или иную страну авиакомпания SkyUp руководствуется рекомендациями Госавиаслужбы Украины, данными EASA, системы NOTAM и специализированных ресурсов относительно ситуации безопасности. На момент заключения соглашения с Sun Air никаких ограничений по этому вопросу не было.

Как ситуация в Судане влияет на деятельность компании

Компания продолжает работать в штатном режиме.

"Мы сохраняем нашу команду и продолжаем выполнять свои обязательства по контрактам ACMI и по заказу туроператоров, осуществляем специальные рейсы. В настоящее время флот авиакомпании состоит из 10 самолетов Boeing 737. В компании прилагают все усилия, чтобы весь наш имеющийся флот был задействован в операционной деятельности ", – сообщает пресс-служба.

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