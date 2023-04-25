Успешную спасательную операцию по эвакуации мирных граждан провело Главное управление разведки по координации с Офисом Президента Украины и Министерством иностранных дел.

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Украина спасла более 130 граждан

"При непрерывных боях, несоблюдении режима "тишины", отсутствии пищи, воды и техники из зоны вооруженного конфликта эвакуированы 87 граждан Украины", – говорится в сообщении.

В ГУР МО сообщили, что среди людей, которых спасли, в основном авиационные специалисты – пилоты, техники и члены их семей. Также эвакуированы граждане Грузии и Перу.

В общей сложности спасены 138 граждан. Среди них 35 женщин и 12 детей.

"В настоящее время все эвакуированные находятся в безопасности на территории Египта. Им предоставлена необходимая медицинская помощь, питание и вода. Граждане Украины обеспечены визовой и документарной поддержкой и ожидают скорейшего возвращения на Родину", – говорится в сообщении.

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