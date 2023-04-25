Так, армия Судана и Силы быстрого реагирования договорились о прекращении огня с севера 24 апреля. Он продлится три дня. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
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В Судане договорились о временном прекращении огня
По словам Блинкена, США будут координировать свои действия с региональными и международными партнерами и суданскими заинтересованными сторонами, чтобы поддержать прочное прекращение боевых действий.
Также планируется создать комитет по надзору за переговорами, заключением и реализацией окончательного прекращения боевых действий.
Армия Судана и Силы быстрого реагирования подтвердили свое согласие на прекращение огня. Там отметили, что поддерживают суданский народ и пытаются реализовать его законные стремления к свободе, справедливости, демократии и верховенству закона
Мы подтверждаем нашу преданность в период объявленного перемирия полному прекращению огня и предостерегаем от продолжающихся нарушений второй стороной в несоблюдении перемирия,
– отметили в группировке.
Ситуация в Судане: все, что известно
- 15 апреля в Судане начались жестокие бои между военизированной группой Сила быстрого реагирования и армией страны.
- Этому предшествовало то, что армия Судана обвинила Силы быстрого реагирования в предательском заговоре против страны и потребовала их роспуска.
- Министерство иностранных дел Украины работает над тем, чтобы оказавшиеся в Судане украинцы могли безопасно выехать из зоны боевых действий. Сейчас там проходят безопасные маршруты, которыми можно воспользоваться для выезда из этой африканской страны.
- Кстати, СМИ сообщали, что из тюрьмы Копер сбежал свергнутый президент страны Омар аль-Башир. Ранее заявляли, что на тюрьму Копер было совершено нападение.