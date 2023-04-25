Так, армия Судана и Силы быстрого реагирования договорились о прекращении огня с севера 24 апреля. Он продлится три дня. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

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В Судане договорились о временном прекращении огня

По словам Блинкена, США будут координировать свои действия с региональными и международными партнерами и суданскими заинтересованными сторонами, чтобы поддержать прочное прекращение боевых действий.

Также планируется создать комитет по надзору за переговорами, заключением и реализацией окончательного прекращения боевых действий.

Армия Судана и Силы быстрого реагирования подтвердили свое согласие на прекращение огня. Там отметили, что поддерживают суданский народ и пытаются реализовать его законные стремления к свободе, справедливости, демократии и верховенству закона

Мы подтверждаем нашу преданность в период объявленного перемирия полному прекращению огня и предостерегаем от продолжающихся нарушений второй стороной в несоблюдении перемирия,

– отметили в группировке.

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