Эвакуация украинских граждан начнется тогда, когда это станет возможным. Об этом сообщил спикер украинского МИД Олег Николенко, передает 24 Канал.

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В МИД рассказали, что делать украинцам, оказавшимся в Судане

В Министерстве иностранных дел отметили, что держат на особом контроле вопросы обеспечения безопасности украинских граждан в Судане. Более того, украинское ведомство работает с международными партнерами для эвакуации украинцев, оказавшихся в зоне боевых действий. Кроме этого, в МИД сформировали список лиц, желающих покинуть Судан, а также там прорабатывают аспекты безопасности, чтобы все украинские граждане могли вернуться домой.

В ведомстве также предоставили контакты, за которыми украинцы, оказавшиеся в Судане, могут в первую очередь обратиться:

Телефон посольства Украины в Египте: +20 100 00 396 48;

E-mail посольства Украины в Египте: emb_eg@mfa.gov.ua;

Телефон почетного консульства Украины в Хартуме: +249 91 230 2520;

Телефон МИД Украины: +380442381588;

Электронная почта МИД Украины: cons_or@mfa.gov.ua.

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