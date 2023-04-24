Эвакуация украинских граждан начнется тогда, когда это станет возможным. Об этом сообщил спикер украинского МИД Олег Николенко, передает 24 Канал.
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В МИД рассказали, что делать украинцам, оказавшимся в Судане
В Министерстве иностранных дел отметили, что держат на особом контроле вопросы обеспечения безопасности украинских граждан в Судане. Более того, украинское ведомство работает с международными партнерами для эвакуации украинцев, оказавшихся в зоне боевых действий. Кроме этого, в МИД сформировали список лиц, желающих покинуть Судан, а также там прорабатывают аспекты безопасности, чтобы все украинские граждане могли вернуться домой.
В ведомстве также предоставили контакты, за которыми украинцы, оказавшиеся в Судане, могут в первую очередь обратиться:
- Телефон посольства Украины в Египте: +20 100 00 396 48;
- E-mail посольства Украины в Египте: emb_eg@mfa.gov.ua;
- Телефон почетного консульства Украины в Хартуме: +249 91 230 2520;
- Телефон МИД Украины: +380442381588;
- Электронная почта МИД Украины: cons_or@mfa.gov.ua.
Что происходит в Судане: последние новости
- 15 апреля в Судане начались жестокие бои между военизированной группой, называемой Силами быстрого реагирования, и армией страны. Обе стороны использовали тяжелое вооружение, из-за чего над столицей взвился густой дым.
- В тот же день во время столкновений был уничтожен украинский самолет туристической фирмы SkyUP, находившейся в то время в столице Судана Хартуми.
- На местном телевидении сообщили, что в результате столкновений между армией и Силами быстрого реагирования погибли более 600 человек. Кроме того, по предварительным данным, более 1800 человек были ранены.
- Уже прозвучали многочисленные международные призывы к спокойствию, и США, и ООН призвали к прекращению боевых действий.