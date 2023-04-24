Евакуація українських громадян розпочнеться тоді, як тільки це стане можливим. Про це повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко, передає 24 Канал.
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У МЗС розповіли, що робити українцям, які опинилися у Судані
У Міністерстві закордонних справ зауважили, що тримають на особливому контролі питання забезпечення безпеки українських громадян в Судані. Ба більше, українське відомство працює з міжнародними партнерами задля евакуації українців, які опинилися в зоні бойових дій. Крім цього, у МЗС сформували список осіб, які хочуть залишити Судан, а також там відпрацьовують безпекові аспекти, щоб всі українські громадяни могли повернутися додому.
У відомстві також надали контакти, за якими українці, що опинилися в Судані, можуть першочергово звернутися:
- Телефон посольства України в Єгипті: +20 100 00 396 48;
- Електронна пошта посольства України в Єгипті: emb_eg@mfa.gov.ua;
- Телефон почесного консульства України в Хартумі: +249 91 230 2520;
- Телефон МЗС України: +380442381588;
- Електронна пошта МЗС України: cons_or@mfa.gov.ua.
Що відбувається у Судані: останні новини
- 15 квітня у Судані почалися жорстокі бої між воєнізованою групою, яка називається Силами швидкого реагування, та армією країни. Обидві сторони використовували важке озброєння, через що над столицею здійнявся густий дим.
- Того ж дня під час сутичок був знищений український літак туристичної фірми SkyUP, що перебував в той час у столиці Судану Хартумі.
- На місцевому телебаченні повідомили, що внаслідок сутичок між армією і Силами швидкого реагування загинули понад 600 людей. Крім того, за попередніми даними, понад 1800 людей було поранено.
- Наразі вже пролунали численні міжнародні заклики до спокою, і США, і ООН закликали до припинення бойових дій.