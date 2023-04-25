Так, армія Судану та Сили швидкого реагування домовилися про припинення вогню з півночі 24 квітня. Він триватиме три дні. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.
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У Судані домовилися про тимчасове припинення вогню
За словами Блінкена, США координуватимуть свої дії з регіональними та міжнародними партнерами, і суданськими зацікавленими сторонами, щоб підтримати міцне припинення бойових дій.
Також планують створити комітет з нагляду за переговорами, укладанням та реалізацією остаточного припинення бойових дій
Армія Судану та Сили швидкого реагування підтвердили свою згоду на припинення вогню. Там зазначили, що підтримують суданський народ і намагаються реалізувати його законні прагнення до свободи, справедливості, демократії та верховенства закону
Ми підтверджуємо нашу відданість у період оголошеного перемир'я повному припиненню вогню і застерігаємо від порушень, що тривають, другою стороною в недотриманні перемир'я,
– наголосили в угрупуванні.
Ситуація у Судані: все, що відомо
- 15 квітня у Судані почалися жорстокі бої між воєнізованою групою Сила швидкого реагування та армією країни.
- Цьому передувало те, що армія Судану звинуватила Сили швидкого реагування у "зрадницькій змові" проти країни та зажадала їх розпуску.
- Міністерство закордонних справ України працює над тим, щоб українці, які опинилися у Судані, могли безпечно виїхати з зони бойових дій. Наразі там проробляються безпечні маршрути, якими можна скористатися для виїзду з цієї африканської країни.
- До речі, ЗМІ повідомляли, що з в'язниці Копер утік повалений президент країни Омар аль-Башир. Раніше заявляли, що на в'язницю Копер було скоєно напад.