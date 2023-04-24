ЗМІ вже заявили, що з в'язниці Копер утік повалений президент країни Омар аль-Башир. Раніше повідомлялося, що на в'язницю Копер було скоєно напад.

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Що варто знати про поваленого президента Судану

Повідомляють, що Омар аль-Башир втік із в'язниці Копер на північ від Хартума в супроводі великої кількості ув'язнених.

Довідка. Омар Хасан Ахмед аль-Башир – військовий і державний діяч, колишній президент Судану. Він прийшов до влади 1989 року внаслідок військового перевороту, пробувши на посаді понад 30 років. Водночас його усунули також унаслідок держперевороту, який стався в Судані у квітні 2019 року.

За роки його правління Судан зазнав ісламізації держапарату і перетворився на країну-ізгоя, яку звинуватили в етнічних чистках у провінції Дарфур. 21 липня 2008 року суд у Гаазі видав ордер на арешт аль-Башира за звинуваченням у геноциді у зв'язку з конфліктом у Дарфурі. Так, аль-Башир став першим чинним президентом у світі, проти якого було висунуто обвинувачення органом міжнародної юстиції.

Західні країни евакуйовують своїх дипломатів

Європейські країни одна з одною заявила про припинення своїх дипломатичних місій у Судані. Так, німецький уряд вирішив евакуювати своїх громадян із країни, оскільки гарантувати їхню безпеку в таких умовах неможливо. Бундесвер має вивезти із Судану близько 300 німців, серед них:

дипломати,

гуманітарні працівники,

прості громадяни.

Уряд Нідерландів ухвалив рішення закрити своє посольство в столиці Судану Хартумі. Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра додав, що наразі проводять спільну операцію кількох країн з евакуації співвітчизників із Судану.

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