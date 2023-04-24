ЗМІ вже заявили, що з в'язниці Копер утік повалений президент країни Омар аль-Башир. Раніше повідомлялося, що на в'язницю Копер було скоєно напад.
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Що варто знати про поваленого президента Судану
Повідомляють, що Омар аль-Башир втік із в'язниці Копер на північ від Хартума в супроводі великої кількості ув'язнених.
За роки його правління Судан зазнав ісламізації держапарату і перетворився на країну-ізгоя, яку звинуватили в етнічних чистках у провінції Дарфур. 21 липня 2008 року суд у Гаазі видав ордер на арешт аль-Башира за звинуваченням у геноциді у зв'язку з конфліктом у Дарфурі. Так, аль-Башир став першим чинним президентом у світі, проти якого було висунуто обвинувачення органом міжнародної юстиції.
Західні країни евакуйовують своїх дипломатів
Європейські країни одна з одною заявила про припинення своїх дипломатичних місій у Судані. Так, німецький уряд вирішив евакуювати своїх громадян із країни, оскільки гарантувати їхню безпеку в таких умовах неможливо. Бундесвер має вивезти із Судану близько 300 німців, серед них:
- дипломати,
- гуманітарні працівники,
- прості громадяни.
Уряд Нідерландів ухвалив рішення закрити своє посольство в столиці Судану Хартумі. Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра додав, що наразі проводять спільну операцію кількох країн з евакуації співвітчизників із Судану.
Спроба воєнного перевороту у Судані: головне
- 15 квітня у Судані почалися жорстокі бої між воєнізованою групою, яка називається Силами швидкого реагування, та армією країни. Зазначається, що обидві сторони використовують важке озброєння, через що над столицею здіймається густий дим.
- Боям передувало те, що армія Судану звинуватила Сили швидкого реагування у "зрадницькій змові" проти країни та зажадала їх розпуску. У заяві суданської армії мовиться про те, що не буде жодних переговорів із Хадманом.
- Наразі вже пролунали численні міжнародні заклики до спокою, і США, і ООН закликали до припинення бойових дій.
- Станом на 21 квітня Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що 413 людей загинули і 3551 – зазнали поранення.