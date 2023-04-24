СМИ уже заявили, что из тюрьмы Копер сбежал свергнутый президент страны Омар аль-Башир. Ранее сообщалось, что на тюрьму Копер было совершено нападение.
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Что стоит знать о свергнутом президенте Судане
Сообщается, что Омар аль-Башир скрылся из тюрьмы Копер к северу от Хартума в сопровождении большого количества заключенных.
За годы его правления Судан подвергся исламизации госаппарата и превратился в страну-изгоя, которую обвинили в этнических чистках в провинции Дарфур. 21 июля 2008 года суд в Гааге выдал ордер на арест аль-Башира по обвинению в геноциде в связи с конфликтом в Дарфуре. Так, аль-Башир стал первым действующим президентом в мире, против которого было предъявлено обвинение органом международной юстиции.
Западные страны эвакуируют своих дипломатов
Европейские страны друг с другом заявили о прекращении своих дипломатических миссий в Судане. Да, немецкое правительство решило эвакуировать своих граждан из страны, поскольку гарантировать их безопасность в таких условиях невозможно. Бундесвер должен вывезти из Судана около 300 немцев, в том числе:
- дипломаты,
- гуманитарные работники,
- простые граждане.
Правительство Нидерландов приняло решение закрыть свое посольство в столице Судана Хартуми. Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра добавил, что сейчас проводят совместную операцию нескольких стран по эвакуации соотечественников из Судана.
Попытка военного переворота в Судане: главное
- 15 апреля в Судане начались жестокие бои между военизированной группой, называемой Силами быстрого реагирования, и армией страны. Отмечается, что обе стороны используют тяжелое вооружение, из-за чего над столицей вздымается густой дым.
- Боям предшествовало то, что армия Судана обвинила Силы быстрого реагирования в предательском заговоре против страны и потребовала их роспуска. В заявлении суданской армии говорится, что не будет никаких переговоров с Хадманом.
- Уже прозвучали многочисленные международные призывы к спокойствию, и США, и ООН призвали к прекращению боевых действий.
- По состоянию на 21 апреля Всемирная организация здравоохранения сообщила, что 413 человек погибли и 3551 – получили ранения.