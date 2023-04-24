СМИ уже заявили, что из тюрьмы Копер сбежал свергнутый президент страны Омар аль-Башир. Ранее сообщалось, что на тюрьму Копер было совершено нападение.

Смотрите также Переворот в Судане: количество жертв возросло до более чем 600 человек

Что стоит знать о свергнутом президенте Судане

Сообщается, что Омар аль-Башир скрылся из тюрьмы Копер к северу от Хартума в сопровождении большого количества заключенных.

Справка. Омар Хасан Ахмед аль-Башир – военный и государственный деятель, бывший президент Судана. Он пришел к власти в 1989 году в результате военного переворота, пробыв в должности более 30 лет. В то же время, его устранили также в результате госпереворота, который произошел в Судане в апреле 2019 года.

За годы его правления Судан подвергся исламизации госаппарата и превратился в страну-изгоя, которую обвинили в этнических чистках в провинции Дарфур. 21 июля 2008 года суд в Гааге выдал ордер на арест аль-Башира по обвинению в геноциде в связи с конфликтом в Дарфуре. Так, аль-Башир стал первым действующим президентом в мире, против которого было предъявлено обвинение органом международной юстиции.

Западные страны эвакуируют своих дипломатов

Европейские страны друг с другом заявили о прекращении своих дипломатических миссий в Судане. Да, немецкое правительство решило эвакуировать своих граждан из страны, поскольку гарантировать их безопасность в таких условиях невозможно. Бундесвер должен вывезти из Судана около 300 немцев, в том числе:

дипломаты,

гуманитарные работники,

простые граждане.

Правительство Нидерландов приняло решение закрыть свое посольство в столице Судана Хартуми. Министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра добавил, что сейчас проводят совместную операцию нескольких стран по эвакуации соотечественников из Судана.

Попытка военного переворота в Судане: главное