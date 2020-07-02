Украинский лоукостер SkyUp с 5 июля отменяет несколько рейсов по Украине. Это связано с коммерческими причинами.

Дело в том, что SkyUp работает по лоукост-модели и может обеспечивать лишь определенный процент билетов по цене на уровне 500 гривен. Об этом сообщила пресc-служба компании.

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SkyUp меняет расписание внутренних рейсов: из восьми объявленных ранее рейсов продолжатся пять,

– говорится в сообщении.

Какие рейсы отменят:

Киев – Львов – Киев: с 6 июля до 15 сентября;

Киев – Харьков – Киев с 6 июля до 15 сентября;

Харьков – Львов – Харьков: с 5 июля до 15 сентября.

Почему отменяют эти рейсы

В компании говорят, что запуск таких рейсов будет возможен при полноценном восстановлении международной полетной программы. Ведь недополученные средства на внутренних рейсах компенсируются за счет международных направлений.

Украинцы готовы летать по тарифам в ценовом диапазоне 500 – 800 гривен, однако SkyUp работает по лоукост-модели и может обеспечивать лишь определенный процент билетов по цене на уровне 500 гривен. Сохранить такую стоимость на всем рейсе невозможно, поскольку НДС, входящий в ее состав, существенно увеличивает себестоимость рейса,

– добавляют к объяснений о причинах отмены 3 внутренних рейсов в компании.

Сейчас международная программа SkyUp восстанавливается только по трем направлениям. Авиакомпания только начинает выполнение чартерных программ в Турцию и Египет, а также регулярных рейсов в Албанию. Дальнейшие планы по восстановлению международной программы полетов зависят от развития ситуации с распространением пандемии.

Будет ли возмещение за отмененные рейсы

Все пассажиры, которые приобрели билеты на эти отмененные рейсы, получат возмещение стоимости билетов автоматически.

"Возмещение предусматривает денежный возврат полной стоимости билета на банковскую карту в течение недели. Также авиакомпания отправит по электронной почте промокод на 10-процентную скидку на следующее приобретение билетов или услуг на сайте компании", – говорится в сообщении/

Обратите внимание! Дополнительно обращаться в авиакомпанию с запросом на возврат средств не нужно.