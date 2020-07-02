"Мотор Сич" отменила регулярные рейсы в Минск: что делать с билетами
Украинская авиакомпания "Мотор Сич" отменила регулярный рейс из Запорожья в Минск, Беларусь. Все из-за обострения ситуации с коронавирусной инфекцией.
Рейсы отменены с 17 до 31 июля, сообщила пресс-служба авиакомпании в фейсбуке.
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Пока неизвестно, когда полеты возобновят. Авиакомпания обещает сообщить о точных датах дополнительно.
Что делать с забронированными билетами?
"Мотор Сич" просит пассажиров, которые уже имеют билеты на рейс, обратиться в Контактный центр авиакомпании или туристическое агентство, где покупали авиабилет.
Авиакомпания предлагает два варианта решения ситуации:
- Возврат средств,
- Перенос вылета на более позднюю дату.
Заметим, что авиакомпания "Мотор Сич" оперирует флотом из 9 самолетов, осуществляя регулярные пассажирские международные и внутренние рейсы, пассажирские и грузовые чартерные рейсы, а также специальные рейсы, обеспечивающие деятельность головного предприятия.
Базовым аэропортом авиакомпании является "Международный аэропорт Запорожье".
Что известно о возобновлении авиаперелетов в Украине?
15 июня Украина возобновила международное пассажирское авиасообщение, но лишь несколько стран готовы принять украинцев. С 1 июля ЕС позволит въезд гражданам 14 стран: Украины в списке нет. Однако перечень стран будет меняться каждые 14 дней – больше читайте здесь.
Зато внутреннее авиапространство Украины открыто и активно работает.