Украинская авиакомпания "Мотор Сич" отменила регулярный рейс из Запорожья в Минск, Беларусь. Все из-за обострения ситуации с коронавирусной инфекцией.

Рейсы отменены с 17 до 31 июля, сообщила пресс-служба авиакомпании в фейсбуке.

К теме Куда будет летать МАУ летом 2020: список направлений

Пока неизвестно, когда полеты возобновят. Авиакомпания обещает сообщить о точных датах дополнительно.

Что делать с забронированными билетами?

"Мотор Сич" просит пассажиров, которые уже имеют билеты на рейс, обратиться в Контактный центр авиакомпании или туристическое агентство, где покупали авиабилет.

Авиакомпания предлагает два варианта решения ситуации:

Возврат средств,

Перенос вылета на более позднюю дату.

Заметим, что авиакомпания "Мотор Сич" оперирует флотом из 9 самолетов, осуществляя регулярные пассажирские международные и внутренние рейсы, пассажирские и грузовые чартерные рейсы, а также специальные рейсы, обеспечивающие деятельность головного предприятия.

Базовым аэропортом авиакомпании является "Международный аэропорт Запорожье".

Что известно о возобновлении авиаперелетов в Украине?

15 июня Украина возобновила международное пассажирское авиасообщение, но лишь несколько стран готовы принять украинцев. С 1 июля ЕС позволит въезд гражданам 14 стран: Украины в списке нет. Однако перечень стран будет меняться каждые 14 дней –



Зато внутреннее авиапространство Украины открыто и активно работает. 15 июня Украина возобновила международное пассажирское авиасообщение, но лишь несколько стран готовы принять украинцев. С 1 июля ЕС позволит въезд гражданам 14 стран: Украины в списке нет. Однако перечень стран будет меняться каждые 14 дней – больше читайте здесь. Зато внутреннее авиапространство Украины открыто и активно работает.



Куда могут полететь украинцы / Инфографика 24 канала