Українська авіакомпанія "Мотор Січ" скасувала регулярний рейс із Запоріжжя до Мінська, Білорусь. Усе через загострення ситуації з коронавірусною інфекцією.

Рейси скасовані з 17 до 31 липня, повідомила пресслужба авіакомпанії у фейсбуці.

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Наразі невідомо, коли польоти відновлять. Авіакомпанія обіцяє повідомити про точні дати додатково.

Що робити із заброньованими квитками?

"Мотор Січ" просить пасажирів, які уже мають квитки на рейс, звернутися до Контактного центру авіакомпанії або в туристичне агентство, де купали авіаквиток.

Авіакомпанія пропонує два варіанти вирішення ситуації:

Повернення коштів,

Перенесення вильоту на більш пізню дату.

Зауважимо, що авіакомпанія "Мотор Січ" оперує флотом з 9 літаків, здійснюючи регулярні пасажирські міжнародні та внутрішні рейси, пасажирські та вантажні чартерні рейси, а також спеціальні рейси, що забезпечують діяльність головного підприємства.



Базовим аеропортом авіакомпанії є "Міжнародний аеропорт Запоріжжя".

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Натомість внутрішній авіапростір України відкритий та активно працює. 15 червня Україна відновила міжнародне пасажирське авіасполучення, але лише декілька країн готові прийняти українців. З 1 липня ЄС дозволить в'їзд громадянам 14 країн: України у списку немає. Однак перелік країн буде змінюватися кожних 14 днів – більше читайте тут. Натомість внутрішній авіапростір України відкритий та активно працює.



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