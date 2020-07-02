Український лоукостер SkyUp з 5 липня скасує кілька рейсів по Україні. Це пов’язано із комерційними причинами.

Річ у тім, що SkyUp працює за лоукост-моделлю і може забезпечувати лише певний відсоток квитків за ціною на рівні 500 гривень. Про це повідомила пресслужба компанії.

Дивіться також "Мотор Січ" скасувала регулярні рейси до Мінська: що робити з квитками

SkyUp змінює розклад внутрішніх рейсів: з восьми оголошених раніше рейсів продовжаться п'ять,

– мовиться у повідомленні.

Які рейси скасують:

Київ – Львів – Київ: з 6 липня до 15 вересня;

Київ – Харків – Київ з 6 липня до 15 вересня;

Харків – Львів – Харків: з 5 липня до 15 вересня.

Чому скасовують ці рейси

У компанії кажуть, що запуск таких рейсів буде можливий при повноцінному відновленні міжнародної польотної програми. Адже недоотримані кошти на внутрішніх рейсах компенсуються коштом міжнародних напрямків.

Українці готові літати за тарифами в ціновому діапазоні 500 – 800 гривень, однак SkyUp працює за лоукост-моделлю і може забезпечувати лише певний відсоток квитків за ціною на рівні 500 гривень. Зберегти таку вартість на всьому рейсі неможливо, оскільки ПДВ, яке входить до її складу, суттєво збільшує собівартість рейсу,

– додають до пояснень про причини скасування 3 внутрішніх рейсів у компанії.

Наразі міжнародна програма SkyUp відновлюється лише за трьома напрямками. Авіакомпанія лише починає виконання чартерних програм до Туреччини і Єгипту, а також регулярних рейсів до Албанії. Подальші плани з відновлення міжнародної програми польотів залежать від розвитку ситуації з поширенням пандемії.

Чи буде відшкодування за скасовані рейси

Всі пасажири, які придбали квитки на ці скасовані рейси, отримають відшкодування вартості квитків автоматично.

"Відшкодування передбачає грошове повернення повної вартості квитка на банківську карту впродовж тижня. Також авіакомпанія відправить електронною поштою промокод на 10-відсоткову знижку на наступне придбання квитків або послуг на сайті компанії", – йдеться в повідомленні.

Зверніть увагу! Додатково звертатися до авіакомпанії із запитом на повернення коштів не потрібно.