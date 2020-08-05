SkyUp Airlines продолжит полеты по маршрутам Киев – Одесса и Киев – Запорожье и в обратном направлении до 24 октября 2020 года. Приоритетом компании является развитие внутреннего авиасообщения по доступным ценам.

4 августа началась продажа билетов на рейсы с 16 сентября до 24 октября 2020 года. Цены авиакомпании являются довольно демократичными: стоимость билетов стартует от 520 гривен, сообщают SkyUp Airlines.

Обратите внимание Украинские рейсы SkyUp летают с заполнением всего на 62%

На какие рейсы можно купить билеты:

Киев – Запорожье : 6 раз в неделю (все дни, кроме субботы);

: 6 раз в неделю (все дни, кроме субботы); Запорожье – Киев : 6 раз в неделю (все дни, кроме воскресенья);

: 6 раз в неделю (все дни, кроме воскресенья); Киев – Одесса : утренние рейсы (ежедневно), вечерний рейс (по пятницам);

: утренние рейсы (ежедневно), вечерний рейс (по пятницам); Одесса – Киев: утренние рейсы (ежедневно), вечерний рейс (по воскресеньям).

До 16 сентября SkyUp будет летать по следующим маршрутам:

Харьков-Одесса-Харьков : каждый понедельник, среду, четверг, субботу;

: каждый понедельник, среду, четверг, субботу; Львов-Херсон-Львов : каждый понедельник, четверг, субботу;

: каждый понедельник, четверг, субботу; Львов-Одесса-Львов: каждый вторник, пятницу, воскресенье.

Какие убытки понесла авиакомпания из-за карантина

В пресс-службе SkyUp Airlines заявили, что сумма убытков за первое полугодие 2020 года составляет более 30 миллионов долларов. Однако в настоящее время авиакомпании удалось сохранить около 90% работников. Когда страны постепенно откроют свои границы для украинских граждан, SkyUp Airlines смогут вернуться к выполнению полетов в привычном объеме и восстановить команду.