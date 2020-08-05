SkyUp Airlines продовжить польоти за маршрутами Київ – Одеса та Київ – Запоріжжя й у зворотному напрямку до 24 жовтня 2020 року. Пріоритетом компанії є розвиток внутрішнього авіасполучення за доступними цінами.

4 серпня розпочався продаж квитків на рейси від 16 вересня до 24 жовтня 2020 року. Ціни авіакомпанії є досить демократичними: вартість квитків стартує від 520 гривень, повідомляють SkyUp Airlines.

Зверніть увагу Українські рейси SkyUp літають із заповненням всього на 62%

На які рейси можна придбати квитки:

Київ – Запоріжжя: 6 разів на тиждень (усі дні, крім суботи);

6 разів на тиждень (усі дні, крім суботи); Запоріжжя – Київ: 6 разів на тиждень (усі дні, крім неділі);

6 разів на тиждень (усі дні, крім неділі); Київ – Одеса: ранкові рейси (щоденно), вечірній рейс (щоп’ятниці);

ранкові рейси (щоденно), вечірній рейс (щоп’ятниці); Одеса – Київ: ранкові рейси (щоденно), вечірній рейс (щонеділі).

До 16 вересня SkyUp літатиме за такими маршрутами:

Харків – Одеса – Харків: кожного понеділка, середи, четверга, суботи;

Львів – Херсон – Львів: кожного понеділка, четверга, суботи;

Львів – Одеса – Львів: кожного вівторка, п’ятниці, неділі.

Яких збитків зазнала авіакомпанія через карантин

У пресслужбі SkyUp Airlines заявили, що сума збитків за перше півріччя 2020 року становить понад 30 мільйонів доларів. Однак на цей час авіакомпанії вдалося зберегти близько 90% працівників. Коли країни поступово відкриють свої кордони для українських громадянів, SkyUp Airlines зможуть повернутися до виконання польотів у звичному обсязі і відновити команду.