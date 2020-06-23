Авиакомпания SkyUp Airlines постепенно возобновляет перелеты. Старт регулярных авиаперевозок планируют начать с внутреннего сообщения с 26 июня.

Уже в июне из Киева можно будет полететь во Львов, Одессу, Харьков и Запорожье, а также в обратном направлении, сообщает пресс-служба SkyUp.

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Авиакомпания отметила, что кроме возобновления обычных внутренних рейсов, расширит программу межрегиональных полетов. В частности, в июле стартуют рейсы между Харьковом и Львовом, Харьковом и Одессой, Львовом и Одессой, а также Львовом и Херсоном.

► Первые внутренние перелеты от SkyUp запланированы на 26, 29 и 30 июня

26 июня 2020

Киев – Львов

Киев – Одесса

29 июня 2020

Киев – Харьков

Киев – Запорожье

Львов – Киев

Одесса – Киев

30 июня 2020

Киев – Львов

► Старт продаж на рейсы с 1 июля по 15 сентября

Уже от 23 июня на сайте SkyUp можно приобрести билеты на такие направления:

Киев – Львов: ежедневно, кроме воскресенья

Львов – Киев: ежедневно, кроме субботы

Киев – Одесса – Киев: ежедневно (11 раз в неделю)

Киев – Харьков – Киев: ежедневно, кроме воскресенья

Киев – Запорожье: ежедневно, кроме субботы

Запорожье – Киев: ежедневно, кроме воскресенья

Межрегиональные рейсы будут выполняться 3-4 раза в неделю:

Харьков – Львов – Харьков: вторник, пятница, воскресенье

Харьков – Одесса – Харьков (с 04.07) понедельник, среда, четверг, суббота

Львов – Херсон – Львов (с 04.07) понедельник, четверг, суббота

Львов – Одесса – Львов: вторник, пятница, воскресенье

С 16 июля на некоторых рейсах возможны незначительные изменения в расписании.

► Цены на билеты

Стоимость билетов начинается от 500 гривен в одну сторону (без багажа).

► Международные авиасообщения

Расписание международной полетной программы пока находятся на стадии разработки.