SkyUp возобновляет внутреннее авиасообщение: дата и направления
Авиакомпания SkyUp Airlines постепенно возобновляет перелеты. Старт регулярных авиаперевозок планируют начать с внутреннего сообщения с 26 июня.
Уже в июне из Киева можно будет полететь во Львов, Одессу, Харьков и Запорожье, а также в обратном направлении, сообщает пресс-служба SkyUp.
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Авиакомпания отметила, что кроме возобновления обычных внутренних рейсов, расширит программу межрегиональных полетов. В частности, в июле стартуют рейсы между Харьковом и Львовом, Харьковом и Одессой, Львовом и Одессой, а также Львовом и Херсоном.
► Первые внутренние перелеты от SkyUp запланированы на 26, 29 и 30 июня
26 июня 2020
- Киев – Львов
- Киев – Одесса
29 июня 2020
- Киев – Харьков
- Киев – Запорожье
- Львов – Киев
- Одесса – Киев
30 июня 2020
- Киев – Львов
► Старт продаж на рейсы с 1 июля по 15 сентября
Уже от 23 июня на сайте SkyUp можно приобрести билеты на такие направления:
- Киев – Львов: ежедневно, кроме воскресенья
- Львов – Киев: ежедневно, кроме субботы
- Киев – Одесса – Киев: ежедневно (11 раз в неделю)
- Киев – Харьков – Киев: ежедневно, кроме воскресенья
- Киев – Запорожье: ежедневно, кроме субботы
- Запорожье – Киев: ежедневно, кроме воскресенья
Межрегиональные рейсы будут выполняться 3-4 раза в неделю:
- Харьков – Львов – Харьков: вторник, пятница, воскресенье
- Харьков – Одесса – Харьков (с 04.07) понедельник, среда, четверг, суббота
- Львов – Херсон – Львов (с 04.07) понедельник, четверг, суббота
- Львов – Одесса – Львов: вторник, пятница, воскресенье
► Цены на билеты
Стоимость билетов начинается от 500 гривен в одну сторону (без багажа).
► Международные авиасообщения
Расписание международной полетной программы пока находятся на стадии разработки.