Turkish Airlines возобновляет авиасообщение с Украиной с 1 июля. Самолеты крупнейшей турецкой авиакомпании будут осуществлять рейсы из Стамбула в Киев, Одессу и Львов.

Одесса, Львов, Киев – в расписании полетов

Три украинских города уже внесли в расписание полетов Turkish Airlines, говорится на сайте авиакомпании.

Актуально Черногория открыла границы для украинцев, но с условием: детали

Как часто будут проходить рейсы:

Из Стамбула в Киев – 10 рейсов в неделю.

Из Стамбула во Львов – 5 рейсов в неделю.

Из Стамбула в Одессу – 7 рейсов в неделю.

Обратите внимание! Харьков, Запорожье и Херсон в расписание пока не попали.

Условия въезда иностранцев в Турцию

Турция открыла границы для иностранных граждан.

На границах будут проводить медицинский контроль туристов.

В случае подозрения на коронавирус – будут проводить тестирование.

Возобновление авиаперелетов в Украине: что известно? С 15 июня Украина возобновила международные пассажирские авиаперевозки.

Страны ЕС пока разрешили въезд только гражданам ЕС, дипломатам, людям с разрешением на работу или видом на жительство.

Страны, граждане которых будут прибывать в Украину, поделили на "красные" (с худшей эпидемиологической ситуацией) и "зеленые".

Граждане, где эпидемическая ситуация хуже, чем в Украине, должны пройти обязательную 14-дневную обсервацию или самоизоляцию.



Как пользоваться самолетами во время пандемии / Инфографика 24 канала