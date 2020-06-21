Turkish Airlines возобновляет полеты в Украину: когда и куда
Turkish Airlines возобновляет авиасообщение с Украиной с 1 июля. Самолеты крупнейшей турецкой авиакомпании будут осуществлять рейсы из Стамбула в Киев, Одессу и Львов.
Одесса, Львов, Киев – в расписании полетов
Три украинских города уже внесли в расписание полетов Turkish Airlines, говорится на сайте авиакомпании.
Актуально Черногория открыла границы для украинцев, но с условием: детали
Как часто будут проходить рейсы:
- Из Стамбула в Киев – 10 рейсов в неделю.
- Из Стамбула во Львов – 5 рейсов в неделю.
- Из Стамбула в Одессу – 7 рейсов в неделю.
Условия въезда иностранцев в Турцию
- Турция открыла границы для иностранных граждан.
- На границах будут проводить медицинский контроль туристов.
- В случае подозрения на коронавирус – будут проводить тестирование.
Возобновление авиаперелетов в Украине: что известно?С 15 июня Украина возобновила международные пассажирские авиаперевозки.
Страны ЕС пока разрешили въезд только гражданам ЕС, дипломатам, людям с разрешением на работу или видом на жительство.
Страны, граждане которых будут прибывать в Украину, поделили на "красные" (с худшей эпидемиологической ситуацией) и "зеленые".
Граждане, где эпидемическая ситуация хуже, чем в Украине, должны пройти обязательную 14-дневную обсервацию или самоизоляцию.
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