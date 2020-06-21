Turkish Airlines відновлює польоти в Україну: коли і куди
Turkish Airlines відновлює авіасполучення з Україною з 1 липня. Літаки найбільшої турецької авіакомпанії здійснюватимуть рейси зі Стамбула до Києва, Одеси та Львова.
Одеса, Львів, Київ – у розкладі польотів
Три українські міста уже внесли у розклад польотів Turkish Airlines, мовиться на сайті авіакомпанії.
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Як часто відбуватимуться рейси:
- Зі Стамбула до Києва – 10 рейсів на тиждень.
- Зі Стамбула до Львова – 5 рейсів на тиждень.
- Зі Стамбула до Одеси – 7 рейсів на тиждень.
Умови в'їзду іноземців до Туреччини
- Туреччина відкрила кордони для іноземних громадян.
- На кордонах проводитимуть медичний контроль туристів.
- У разі підозри на коронавірус – проводитимуть тестування.
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