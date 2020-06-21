Turkish Airlines відновлює авіасполучення з Україною з 1 липня. Літаки найбільшої турецької авіакомпанії здійснюватимуть рейси зі Стамбула до Києва, Одеси та Львова.

Одеса, Львів, Київ – у розкладі польотів

Три українські міста уже внесли у розклад польотів Turkish Airlines, мовиться на сайті авіакомпанії.

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Як часто відбуватимуться рейси:

Зі Стамбула до Києва – 10 рейсів на тиждень.

Зі Стамбула до Львова – 5 рейсів на тиждень.

Зі Стамбула до Одеси – 7 рейсів на тиждень.

Зверніть увагу! Харків, Запоріжжя та Херсон до розкладу поки не потрапили.

Умови в'їзду іноземців до Туреччини

Туреччина відкрила кордони для іноземних громадян.

На кордонах проводитимуть медичний контроль туристів.

У разі підозри на коронавірус – проводитимуть тестування.

Відновлення авіаперельотів в Україні: що відомо? З 15 червня Україна відновила міжнародні пасажирські авіаперевезення.

Країни ЄС поки дозволили в'їзд лише громадянам ЄС, дипломатам, людям з дозволом на роботу чи посвідкою на проживання.

Країни, громадяни яких прибуватимуть до України, поділили на "червоні" (з гіршою епідеміологічною ситуацією) та "зелені".

Громадяни, де епідемічна ситуація є гіршою, ніж в Україні, мають пройти обов'язкову 14-денну обсервацію або самоізоляцію.



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