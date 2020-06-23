SkyUp відновлює внутрішнє авіасполучення: дата і напрямки
Авіакомпанія SkyUp Airlines поступово відновлює перельоти. Старт регулярних авіаперевезень планують ропочати з внутрішнього сполучення з 26 червня.
Вже в червні з Києва можна буде полетіти до Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя і у зворотному напрямку, повідомляє прес-служба SkyUp.
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Авіакомпанія зазначила, що окрім відновлення внутрішніх рейсів, розширить програму міжрегіональних польотів. Зокрема, в липні стартують рейси між Харковом і Львовом, Харковом і Одесою, Львовом і Одесою, а також Львовом і Херсоном.
► Перші внутрішні перельоти від SkyUp заплановані на 26, 29 і 30 червня
26 червня 2020
- Київ – Львів
- Київ – Одеса
29 червня 2020
- Київ – Харків
- Київ – Запоріжжя
- Львів – Київ
- Одеса – Київ
30 червня 2020
- Київ – Львів
► Старт продажу на рейси з 1 липня по 15 вересня
Вже від 23 червня на сайті SkyUp можна придбати квитки на такі напрямки:
- Київ – Львів: щодня, крім неділі
- Львів – Київ: щодня, крім суботи
- Київ – Одеса – Київ: щодня (11 разів на тиждень)
- Київ – Харків – Київ: щодня, крім неділі
- Київ – Запоріжжя: щодня, крім суботи
- Запоріжжя – Київ: щодня, крім неділі
Міжрегіональні рейси виконуватимуться 3-4 рази на тиждень:
- Харків – Львів – Харків: вівторок, п’ятниця, неділя
- Харків – Одеса – Харків: (з 04.07) понеділок, середа, четвер, субота
- Львів – Херсон – Львів: (з 04.07) понеділок, четвер, субота
- Львів – Одеса – Львів: вівторок, п’ятниця, неділя
► Ціни на квитки
Вартість квитків починається від 500 гривень в одну сторону (без багажу).
► Міжнародне авіасполучення
Розклад міжнародної польотної програми наразі перебувають на стадії розробки.