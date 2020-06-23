Авіакомпанія SkyUp Airlines поступово відновлює перельоти. Старт регулярних авіаперевезень планують ропочати з внутрішнього сполучення з 26 червня.

Вже в червні з Києва можна буде полетіти до Львова, Одеси, Харкова та Запоріжжя і у зворотному напрямку, повідомляє прес-служба SkyUp.

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Авіакомпанія зазначила, що окрім відновлення внутрішніх рейсів, розширить програму міжрегіональних польотів. Зокрема, в липні стартують рейси між Харковом і Львовом, Харковом і Одесою, Львовом і Одесою, а також Львовом і Херсоном.

► Перші внутрішні перельоти від SkyUp заплановані на 26, 29 і 30 червня

26 червня 2020

Київ – Львів

Київ – Одеса

29 червня 2020

Київ – Харків

Київ – Запоріжжя

Львів – Київ

Одеса – Київ

30 червня 2020

Київ – Львів

► Старт продажу на рейси з 1 липня по 15 вересня

Вже від 23 червня на сайті SkyUp можна придбати квитки на такі напрямки:

Київ – Львів: щодня, крім неділі

Львів – Київ: щодня, крім суботи

Київ – Одеса – Київ: щодня (11 разів на тиждень)

Київ – Харків – Київ: щодня, крім неділі

Київ – Запоріжжя: щодня, крім суботи

Запоріжжя – Київ: щодня, крім неділі

Міжрегіональні рейси виконуватимуться 3-4 рази на тиждень:

Харків – Львів – Харків: вівторок, п’ятниця, неділя

Харків – Одеса – Харків: (з 04.07) понеділок, середа, четвер, субота

Львів – Херсон – Львів: (з 04.07) понеділок, четвер, субота

Львів – Одеса – Львів: вівторок, п’ятниця, неділя

З 16 липня на деяких рейсах можливі незначні зміни у розкладі.

► Ціни на квитки

Вартість квитків починається від 500 гривень в одну сторону (без багажу).

► Міжнародне авіасполучення

Розклад міжнародної польотної програми наразі перебувають на стадії розробки.