SkyUp 6 апреля совершит рейс из Киева во Франкфурт: что известно
Украинский лоукостер SkyUp 6 апреля совершит рейс в немецкий Франкфурт. Чтобы вернуться в Великобританию или другую страну, нужно иметь доказательства путешествия.
О дополнительном рейсе из Киева во Франкфурт сообщили в фейсбуке Посольства Великобритании.
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Его запланировали на 6 апреля. Вылет из столицы Украины – в 7:45.
Если вы хотите воспользоваться возможностью покинуть Украину, чтобы вернуться в Великобританию или третью страну, тогда вам нужны доказательства путешествия,
– говорится в сообщении.
Для этого нужно иметь, например, билет на рейс до следующего места назначения.
В то же время украинцам, имеющим вид на жительство в Британии, в посольстве напоминают о запрете покидать Украину.
Карантин в Украине: главное
- Правительство 14 марта приняло решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыло международное пассажирское сообщение.
- С 18 марта в Украине прекратили все внутреннее пассажирское междугородное сообщение: железнодорожное, автобусное, авиационное.
- 25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и продлил карантин до 24 апреля.
- Впоследствии приняли решение 27 марта полностью закрыть государственную границу и прекратить все пассажирские перевозки.
- По состоянию на вечер 2 апреля в Украине зафиксировали 897 случаев заражения коронавирусом. От болезни умерли 22 человека, вылечились – 19.
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