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      SkyUp 6 апреля совершит рейс из Киева во Франкфурт: что известно

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      SkyUp совершит рейс из Киева во Франкфурт / avianews.com

      Украинский лоукостер SkyUp 6 апреля совершит рейс в немецкий Франкфурт. Чтобы вернуться в Великобританию или другую страну, нужно иметь доказательства путешествия.

      О дополнительном рейсе из Киева во Франкфурт сообщили в фейсбуке Посольства Великобритании.

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      Его запланировали на 6 апреля. Вылет из столицы Украины – в 7:45.

      Если вы хотите воспользоваться возможностью покинуть Украину, чтобы вернуться в Великобританию или третью страну, тогда вам нужны доказательства путешествия,
      – говорится в сообщении.

      Для этого нужно иметь, например, билет на рейс до следующего места назначения.

      В то же время украинцам, имеющим вид на жительство в Британии, в посольстве напоминают о запрете покидать Украину.

      Карантин в Украине: главное

      • Правительство 14 марта приняло решение о временном запрете въезда в Украину иностранцев и закрыло международное пассажирское сообщение.
      • С 18 марта в Украине прекратили все внутреннее пассажирское междугородное сообщение: железнодорожное, автобусное, авиационное.
      • 25 марта Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и продлил карантин до 24 апреля.
      • Впоследствии приняли решение 27 марта полностью закрыть государственную границу и прекратить все пассажирские перевозки.
      • По состоянию на вечер 2 апреля в Украине зафиксировали 897 случаев заражения коронавирусом. От болезни умерли 22 человека, вылечились – 19.

      карантин Україна коронавірус
      Какие запреты действуют в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Путешествия Великобритания авиация SkyUp
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