SkyUp 6 квітня здійснить рейс з Києва до Франкфурта: що відомо
Український лоукостер SkyUp 6 квітня здійснить рейс з Києва до німецького Франкфурта. Щоб повернутися до Великої Британії або іншої країни, потрібно мати докази подорожі.
Про додатковий рейс з Києва до Франкфурта повідомили у фейсбуці Посольства Великої Британії.
Читайте також У SkyUp розповіли, скільки повернули людей в Україну під час карантину
Його запланували на 6 квітня. Виліт зі столиці України – о 7:45.
Якщо ви хочете скористатися можливістю залишити Україну, щоб повернутися до Великої Британії або третьої країни, тоді вам потрібні докази подорожі,
– йдеться у повідомленні.
Для цього потрібно мати, наприклад, квиток на рейс до наступного місця призначення.
Водночас українцям, які мають дозвіл на проживання у Британії, у посольстві нагадують про заборону залишати Україну.
Карантин в Україні: основне
- Уряд 14 березня ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення.
- З 18 березня в Україні припинили все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне, авіаційне.
- 25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня.
- Згодом прийняли рішення 27 березня повністю закрити державний кордон та припинити усі пасажирські перевезення.
- Станом на вечір 2 квітня в Україні зафіксували 897 випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 22 людини, вилікувалися – 19.
Читайте також
-
Кучма "підкинув" Єрмака з Мінська до Києва літаком Пінчука, – "Схеми"сьогодні , 02:34
-
Фейки про коронавірус: побрехеньки Кремля та "війна" проти ЄСсьогодні , 06:25
-
Ляшко пояснив, чому у деяких лікарнях беруть гроші за лікування коронавірусу2 квітня , 23:44
-
Яка ситуація на ринках у Києві після введення обмежень: відеосьогодні , 00:11
-
Від коронавірусу можна очікувати багато "сюрпризів", – інфекціоністкасьогодні , 00:16
-
Голос Америки: У США повідомили про нові способи передачі COVID-192 квітня , 23:45