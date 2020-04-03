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      SkyUp 6 квітня здійснить рейс з Києва до Франкфурта: що відомо

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      SkyUp здійснить рейс з Києва до Франкфурта / avianews.com

      Український лоукостер SkyUp 6 квітня здійснить рейс з Києва до німецького Франкфурта. Щоб повернутися до Великої Британії або іншої країни, потрібно мати докази подорожі.

      Про додатковий рейс з Києва до Франкфурта повідомили у фейсбуці Посольства Великої Британії.

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      Його запланували на 6 квітня. Виліт зі столиці України – о 7:45.

      Якщо ви хочете скористатися можливістю залишити Україну, щоб повернутися до Великої Британії або третьої країни, тоді вам потрібні докази подорожі,
      – йдеться у повідомленні.

      Для цього потрібно мати, наприклад, квиток на рейс до наступного місця призначення.

      Водночас українцям, які мають дозвіл на проживання у Британії, у посольстві нагадують про заборону залишати Україну.

      Карантин в Україні: основне

      • Уряд 14 березня ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення.
      • З 18 березня в Україні припинили все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення: залізничне, автобусне, авіаційне.
      • 25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня.
      • Згодом прийняли рішення 27 березня повністю закрити державний кордон та припинити усі пасажирські перевезення.
      • Станом на вечір 2 квітня в Україні зафіксували 897 випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 22 людини, вилікувалися – 19.

      карантин Україна коронавірус
      Які заборони діють в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Коронавірус COVID-19 Карантин в Україні 2020 Подорожі Велика Британія авіація SkyUp
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