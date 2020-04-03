SkyUp 6 квітня здійснить рейс з Києва до Франкфурта: що відомо

Український лоукостер SkyUp 6 квітня здійснить рейс з Києва до німецького Франкфурта. Щоб повернутися до Великої Британії або іншої країни, потрібно мати докази подорожі.

Про додатковий рейс з Києва до Франкфурта повідомили у фейсбуці Посольства Великої Британії.

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Його запланували на 6 квітня. Виліт зі столиці України – о 7:45.

Якщо ви хочете скористатися можливістю залишити Україну, щоб повернутися до Великої Британії або третьої країни, тоді вам потрібні докази подорожі,

– йдеться у повідомленні.

Для цього потрібно мати, наприклад, квиток на рейс до наступного місця призначення.

Водночас українцям, які мають дозвіл на проживання у Британії, у посольстві нагадують про заборону залишати Україну.

Карантин в Україні: основне

Уряд 14 березня ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення.

З 18 березня в Україні припинили все внутрішнє пасажирське міжміське сполучення : залізничне, автобусне, авіаційне.

: залізничне, автобусне, авіаційне. 25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня.

Кабмін на всій території України та Згодом прийняли рішення 27 березня повністю закрити державний кордон та припинити усі пасажирські перевезення.

та припинити усі пасажирські перевезення. Станом на вечір 2 квітня в Україні зафіксували 897 випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 22 людини, вилікувалися – 19.



Які заборони діють в Україні / Інфографіка 24 каналу