У SkyUp розповіли, скільки повернули людей в Україну під час карантину

Компанія SkyUp з 19 по 27 березня здійснила більше сотні рейсів до 30 країн світу. Понад 20 тисяч людей повернулись в Україну з-за кордону літаками компанії. 18,5 тисяч з них залишились в Україні.

До виконання спецрейсів залучили 10 літаків. Ними прилетіли не лише громадяни України, а й іноземці з дозволом на проживання на українській території та українці з посвідками на проживання в інших країнах, інформує сайт SkyUp.

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У компанії кажуть, що рейси організовували власними ресурсами. Отож ціни встановлювали такі, аби відшкодувати затрати на виконання рейсів.

Всі рейси приймали у карантинному терміналі, де працювали епідеміологи. Проводився медичний огляд пасажирів, температурний скринінг, анкетування. Пасажирам робили експрес-тести і попереджали про необхідність самоізоляції,

– кажуть у SkyUp.

Географія польотів:

1. Європа: Польща, Австрія, Чехія, Італія, Іспанія, Франція, Велика Британія, Литва, Німеччина, Швейцарія, Хорватія, Естонія тощо.

2. Близький Схід.

3. Кавказ.

4. Далекомагістральні рейси: Казахстан, Індія, Шрі-Ланка та Мальдіви.

За інформацією МЗС. до України повернулись близько 150 тисяч українців. З 27 березня українські кордони закриті – як для іноземців, так і українців.