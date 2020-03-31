У SkyUp розповіли, скільки повернули людей в Україну під час карантину
Компанія SkyUp з 19 по 27 березня здійснила більше сотні рейсів до 30 країн світу. Понад 20 тисяч людей повернулись в Україну з-за кордону літаками компанії. 18,5 тисяч з них залишились в Україні.
До виконання спецрейсів залучили 10 літаків. Ними прилетіли не лише громадяни України, а й іноземці з дозволом на проживання на українській території та українці з посвідками на проживання в інших країнах, інформує сайт SkyUp.
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У компанії кажуть, що рейси організовували власними ресурсами. Отож ціни встановлювали такі, аби відшкодувати затрати на виконання рейсів.
Всі рейси приймали у карантинному терміналі, де працювали епідеміологи. Проводився медичний огляд пасажирів, температурний скринінг, анкетування. Пасажирам робили експрес-тести і попереджали про необхідність самоізоляції,
– кажуть у SkyUp.
Географія польотів:
1. Європа: Польща, Австрія, Чехія, Італія, Іспанія, Франція, Велика Британія, Литва, Німеччина, Швейцарія, Хорватія, Естонія тощо.
2. Близький Схід.
3. Кавказ.
4. Далекомагістральні рейси: Казахстан, Індія, Шрі-Ланка та Мальдіви.
За інформацією МЗС. до України повернулись близько 150 тисяч українців. З 27 березня українські кордони закриті – як для іноземців, так і українців.
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