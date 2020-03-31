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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      У SkyUp розповіли, скільки повернули людей в Україну під час карантину

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      SkyUp здійснила понад 100 спецрейсів / ВЦРТІ

      Компанія SkyUp з 19 по 27 березня здійснила більше сотні рейсів до 30 країн світу. Понад 20 тисяч людей повернулись в Україну з-за кордону літаками компанії. 18,5 тисяч з них залишились в Україні.

      До виконання спецрейсів залучили 10 літаків. Ними прилетіли не лише громадяни України, а й іноземці з дозволом на проживання на українській території та українці з посвідками на проживання в інших країнах, інформує сайт SkyUp.

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      У компанії кажуть, що рейси організовували власними ресурсами. Отож ціни встановлювали такі, аби відшкодувати затрати на виконання рейсів.

      Всі рейси приймали у карантинному терміналі, де працювали епідеміологи. Проводився медичний огляд пасажирів, температурний скринінг, анкетування. Пасажирам робили експрес-тести і попереджали про необхідність самоізоляції,
      – кажуть у SkyUp.

      Географія польотів:

      1. Європа: Польща, Австрія, Чехія, Італія, Іспанія, Франція, Велика Британія, Литва, Німеччина, Швейцарія, Хорватія, Естонія тощо.
      2. Близький Схід.
      3. Кавказ.
      4. Далекомагістральні рейси:       Казахстан, Індія, Шрі-Ланка та Мальдіви.

      За інформацією МЗС. до України повернулись близько 150 тисяч українців. З 27 березня українські кордони закриті – як для іноземців, так і українців.

       

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні авіація SkyUp
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