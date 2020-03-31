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      В SkyUp рассказали, сколько вернули людей в Украину во время карантина

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      SkyUp осуществила более 100 спецрейсов / ВЦРТИ

      Компания SkyUp с 19 по 27 марта совершила более сотни рейсов в 30 стран мира. Более 20 тысяч человек вернулись в Украину из-за границы самолетами компании. 18,5 тысяч из них остались в Украине.

      К выполнению спецрейсов привлекли 10 самолетов. Ими прилетели не только граждане Украины, но и иностранцы с видом на жительство на украинской территории и украинцы с видами на жительство в других странах, информирует сайт SkyUp.

      К теме Как и каким путем в Украину можно вернуться из-за границы на авто: советы от МИД

      В компании говорят, что рейсы организовывали собственными ресурсами. Поэтому цены устанавливали такие, чтобы возместить затраты на выполнение рейсов.

      Все рейсы принимали в карантинном терминале, где работали эпидемиологи. Проводился медицинский осмотр пассажиров, температурный скрининг, анкетирование. Пассажирам делали экспресс-тесты, предупреждали о необходимости самоизоляции,
      – говорят в SkyUp.

      География полетов:

      1. Европа: Польша, Австрия, Чехия, Италия, Испания, Франция, Великобритания, Литва, Германия, Швейцария, Хорватия, Эстония и др.
      2. Ближний Восток.
      3. Кавказ.
      4. Дальнемагистральные рейсы: Казахстан, Индия, Шри-Ланка и Мальдивы.

      По информации МИД, в Украину вернулись около 150 тысяч украинцев. С 27 марта украинские границы закрыты – как для иностранцев, так и украинцев.

       

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Украины Карантин в Украине 2020 авиация SkyUp
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