В SkyUp рассказали, сколько вернули людей в Украину во время карантина
Компания SkyUp с 19 по 27 марта совершила более сотни рейсов в 30 стран мира. Более 20 тысяч человек вернулись в Украину из-за границы самолетами компании. 18,5 тысяч из них остались в Украине.
К выполнению спецрейсов привлекли 10 самолетов. Ими прилетели не только граждане Украины, но и иностранцы с видом на жительство на украинской территории и украинцы с видами на жительство в других странах, информирует сайт SkyUp.
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В компании говорят, что рейсы организовывали собственными ресурсами. Поэтому цены устанавливали такие, чтобы возместить затраты на выполнение рейсов.
Все рейсы принимали в карантинном терминале, где работали эпидемиологи. Проводился медицинский осмотр пассажиров, температурный скрининг, анкетирование. Пассажирам делали экспресс-тесты, предупреждали о необходимости самоизоляции,
– говорят в SkyUp.
География полетов:
1. Европа: Польша, Австрия, Чехия, Италия, Испания, Франция, Великобритания, Литва, Германия, Швейцария, Хорватия, Эстония и др.
2. Ближний Восток.
3. Кавказ.
4. Дальнемагистральные рейсы: Казахстан, Индия, Шри-Ланка и Мальдивы.
По информации МИД, в Украину вернулись около 150 тысяч украинцев. С 27 марта украинские границы закрыты – как для иностранцев, так и украинцев.
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