В SkyUp рассказали, сколько вернули людей в Украину во время карантина

Компания SkyUp с 19 по 27 марта совершила более сотни рейсов в 30 стран мира. Более 20 тысяч человек вернулись в Украину из-за границы самолетами компании. 18,5 тысяч из них остались в Украине.

К выполнению спецрейсов привлекли 10 самолетов. Ими прилетели не только граждане Украины, но и иностранцы с видом на жительство на украинской территории и украинцы с видами на жительство в других странах, информирует сайт SkyUp.

К теме Как и каким путем в Украину можно вернуться из-за границы на авто: советы от МИД

В компании говорят, что рейсы организовывали собственными ресурсами. Поэтому цены устанавливали такие, чтобы возместить затраты на выполнение рейсов.

Все рейсы принимали в карантинном терминале, где работали эпидемиологи. Проводился медицинский осмотр пассажиров, температурный скрининг, анкетирование. Пассажирам делали экспресс-тесты, предупреждали о необходимости самоизоляции,

– говорят в SkyUp.

География полетов:

1. Европа: Польша, Австрия, Чехия, Италия, Испания, Франция, Великобритания, Литва, Германия, Швейцария, Хорватия, Эстония и др.

2. Ближний Восток.

3. Кавказ.

4. Дальнемагистральные рейсы: Казахстан, Индия, Шри-Ланка и Мальдивы.

По информации МИД, в Украину вернулись около 150 тысяч украинцев. С 27 марта украинские границы закрыты – как для иностранцев, так и украинцев.