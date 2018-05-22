SkyUp: куда и как будет летать новый украинский авиаперевозчик

Новосозданная украинская авиакомпания SkyUp осуществила свой первый рейс 21 мая 2018 года. Куда полетит, за сколько и какие перспективы у нового авиаперевозчика – выясняли журналисты сайта "24".

О запуске нового украинского авиаперевозчика заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в декабре 2017 года. Между тем ООО "Авиакомпания Скайап" было зарегистрировано в Киеве в июне 2016-го.

Компания не является государственной, никакие бюджетные средства в нее не вкладывались, отмечают в Мининфраструктуры. Главным акционером SkyUp является ООО "ACS-Украина", чьи владельцы Татьяна и Юрий Альба. Им пренадлежит, к слову, туристический оператор Join UP !. Руководить SkyUp будет авиационный эксперт Евгений Хайнацкий.

Куда булет летать SkyUp

Перелеты компания будет осуществлять как международные, так и внутренние.

Чартерные перелеты, согласно плану на 2018 год, будут осуществляться из Киева, Харькова, Львова и Одессы. Всего у SkyUp сейчас 16 направлений:

Анталия, Бодрум, Даламан (Турция), Шарм-эль-Шейх, Хургада (Египет), Тиват (Черногория), Барселона, Пальма-де-Майорка, Тенерифе, Аликанте (Испания), Тирана (Албания), Римини (Италия), Бургас, Варна (Болгария), Ларнака (Кипр), Дубай (ОАЭ).

Если подробнее, то SkyUp просит Государственную авиационную службу Украины разрешить ей международные маршруты из Киева – в Барселону, Ларнаку, Римини, Аликанте, Пальма-де-Майорки, Батуми, Бургаса, Варны, Тенерифе, Тираны; из Харькова – в Барселону, Ларнаку, Римини и Бургас; из Львова – в Барселону и Ларнаку; из Запорожья – в Барселону, из Одессы – в Барселону, Римини и Ларнаку.

Кроме этого, SkyUp подала заявки на получение прав на выполнение чартерных международных рейсов из Киева – в Анталию, Даламан, Бодрум, Шарм-эль-Шейх, Хургаду, Тиват, Тирану, Батуми и монастыри (Тунис) из Харькова и Львова – в Анталию, Даламан, Бодрум, Шарм-эль-Шейхе, Хургады и Тиват; из Одессы – так же, кроме Бодрума, из Черновцов, Винницы, Херсона – в Анталию, а также из Запорожья – в Анталию, Шарм-эль-Шейх и Тиват.

Внутренние украинские рейсы на регулярной основе планируют запустить в конце июня-2018. Сначала направлений будет два: Киев – Одесса и Харьков – Одесса. Но уже известно, что SkyUp подала заявки в Государственную авиационную службу Украины на получение прав на ряд маршрутов, в том числе внутреннего со Львова в Одессу (кроме двух выше названных).

С 2019 обещают расширить сеть маршрутов. Способствовать этому будет , в том числе, и дальнейший рост парка SkуUp, обещают в компании.

На чём будет возить SkyUp

На сегодняшний день, как рассказали в SkyUp, флот компании составляют три самолета Boeing 737 Next Generation. Два воздушных судна Boeing 737-800NG 2013 года выпуска являются "самыми молодыми" самолетами украинских авиакомпаний среди осуществляющих чартерные перевозки. Еще один самолет Boeing 737-700NG 2002 года выпуска смогут по достоинству оценить даже очень привередливые пассажиры: при вместимости 149 мест он имеет большой шаг кресел и позволяет эффективно использовать его на регулярных рейсах и на длительных перелетах. По дальности полета это воздушное судно превышает почти на 1000 км все существующие в Украине среднемагистральные суда, похвастались в SkyUp.

При этом в марте 2018 года SkyUp Airlines и корпорация Boeing подписали контракт на 624 миллионов долларов на производство пяти высокотехнологичных самолетов серии Boeing 737 MAX. Этот заказ включает в себя два воздушных судна нового поколения Boeing 737 MAX 8 и три среднемагистральных авиалайнера Boeing 737 MAX 10. Поставка первых пяти самолетов непосредственно с завода в Сиэтле ожидается 2023 года. Согласно условиям контракта, предусмотрена опция дозаказа еще пяти самолетов этих же моделей с аналогичными сроками поставки. Таким образом, флот авиакомпании SkyUp Airlines в 2023-2024 годах пополнится сразу 10-ю новыми воздушными судами, обещают в компании.

"Boeing 737 MAX 8 вместимостью 189 мест позволит нам осуществлять среднемагистральные рейсы (расстояние более 5 тысяч км), а Boeing 737 MAX 10 вместимостью 230 мест обеспечит нам выполнение чартерных программ на массовых направлениях, таких как Турция, Египет, Испания и др. Оба типа воздушных судов имеют низкие операционные расходы, что позволит авиакомпании существенно снизить стоимость перелетов и предложить рынку качественный продукт по доступной цене. Уверены, что украинцы высоко оценят полеты на крыльях SkyUp Airlines, а тесное сотрудничество с крупнейшей в мире аэрокосмической корпорацией Boeing станет весомым конкурентным преимуществом на рынке авиации Украины. Мы благодарим команду Boeing за их высокую экспертизу, которая помогла нам принять это стратегически важное решение ", – рассказал генеральный директор SkyUp Airlines Евгений Хайнацький.

Цены в SkyUp

Стоимость полета будет формироваться по лоу-кост модели, без багажа и дополнительных услуг. В частности, заявлено, что перелет по маршруту Киев – Одесса будет стоить от 500 грн гривен в одну сторону.

Функция заказа билетов на сайте компании на момент написания этого текста была недоступна. Впрочем, там есть форма "Мы сообщим вам о начале продаж".

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